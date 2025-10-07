पवन सिंह ने पत्नी ज्योति के आरोपों पर दिया जवाब, लिखा- मैं जीवन में एक ही बात जानता हूं कि…
पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच चल रहा विवाद पब्लिक के सामने आ चुका है। उनकी पत्नी ज्योति ने रीसेंटली एक वीडियो बनाकर पवन सिंह पर कई सारे आरोप लगाए थे। अब पवन सिंह ने इनका जवाब दिया है।
पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के बीच का विवाद कई दिनों से सुर्खियों में है। हाल ही में ज्योति सिंह का एक इंस्टाग्राम लाइव वायरल था। इसमें ज्योति पवन सिंह के घर पहुंचकर बुरी तरह रो रही थीं। उनका आरोप था कि पवन सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुला रखी है। अब पवन सिंह ने ज्योति के आरोपों का जवाब दिया है। बता दें कि पवन सिंह और ज्योति के बीच तलाक का केस कोर्ट में है।
पवन सिंह ने दी सफाई
पवन सिंह ने इस पोस्ट में लिखा है, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबके जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा। ज्योति सिंहजी नंबर 1. क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरी सोसाइटी में आईं तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पर बुलाया और करीब 1.30 घंटे हम लोगों की वार्तालाप हुई। 2. आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी जो कि मेरे बस का नहीं। 3. समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो।
वायरल था ज्योति का वीडियो
ज्योति पवन सिंह पर धोखा देने का आरोप लगा चुकी हैं। पवन सिंह के घर पहुंचकर उन्होंने रो-रोकर यह भी कहा था कि पवन सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए घर पर पुलिस बुला रखी है और अंदर नहीं जाने दे रहे। ज्योति रो-रोकर बोल रही थीं कि उन्होंने बहुत सी चीजें आज भी छिपाकर रखी हैं क्योंकि पवन सिंह उनके पति हैं। ज्योति बोल रही थीं कि पवन सिंह का असली चेहरा कुछ और है। उन्होंने वीडियो देख रहे लोगों से कहा कि उन्हें जीते जी न्याय चाहिए अगर वह मर गईं तो बेटी के नाम पर कैंडल लेकर ना निकलें।
