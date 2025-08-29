सारा और आयुष्मान की पति-पत्नी और वो 2 के क्रू के साथ प्रयागराज में हुई मारपीट?

सारा अली खान और आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी फिल्म पति पत्नी और वो 2 की शूटिंग के लिए प्रयागराज में हैं। फिल्म के सेट से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि वहां के रहने वाले लोगों और क्रू मेंबर्स के बीच लड़ाई हो गई है।

पति पत्नी और वो की शूटिंग इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रही है। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान भी फिल्म के लिए प्रयागराज में मौजूद हैं। अब रेडिट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि शूटिंग के दौरान वहां के रहने वाले लोगों और फिल्म के क्रू के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। ये भी दावा किया जा रहा है कि एक क्रू मेंबर की पिटाई भी की गई है। हालांकि, फिल्म मेकर्स की तरफ से इस दावे पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

क्रू के साथ मारपीट का वीडियो रेडिट पर वायरल एक वीडियो में देखने को मिला की शूटिंग चल रही थी। क्रेन पर कैमरा लगा था और तभी कुछ लोग आते हैं और एक क्रू मेंबर को मारने लगते हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है जिस व्यक्ति पर हमला हुआ वो फिल्म के डायरेक्टर हैं। हालांकि, मेकर्स ने ऐसी कोई जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं रखी है। यहां क्लिक करके देखें वीडियो।

वहीं, एक वीडियो में नजर आ रहा है कि सारा अली खान और आयुष्मान खुराना एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। हालांकि, वो वीडियो फिल्म की शूटिंग का हिस्सा बताया जा रहा है। मारपीट वाले वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का भी रिएक्शन आया है।