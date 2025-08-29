Pati Patni Aur Woh 2 shoot interrupted by locals Ayushmann Khurrana Sara Ali Khan Violence set video viral on reddit सारा और आयुष्मान की पति-पत्नी और वो 2 के क्रू के साथ प्रयागराज में हुई मारपीट?, Bollywood Hindi News - Hindustan
सारा और आयुष्मान की पति-पत्नी और वो 2 के क्रू के साथ प्रयागराज में हुई मारपीट?

सारा अली खान और आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी फिल्म पति पत्नी और वो 2 की शूटिंग के लिए प्रयागराज में हैं। फिल्म के सेट से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि वहां के रहने वाले लोगों और क्रू मेंबर्स के बीच लड़ाई हो गई है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 10:55 PM
पति पत्नी और वो की शूटिंग इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रही है। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान भी फिल्म के लिए प्रयागराज में मौजूद हैं। अब रेडिट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि शूटिंग के दौरान वहां के रहने वाले लोगों और फिल्म के क्रू के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। ये भी दावा किया जा रहा है कि एक क्रू मेंबर की पिटाई भी की गई है। हालांकि, फिल्म मेकर्स की तरफ से इस दावे पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

क्रू के साथ मारपीट का वीडियो

रेडिट पर वायरल एक वीडियो में देखने को मिला की शूटिंग चल रही थी। क्रेन पर कैमरा लगा था और तभी कुछ लोग आते हैं और एक क्रू मेंबर को मारने लगते हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है जिस व्यक्ति पर हमला हुआ वो फिल्म के डायरेक्टर हैं। हालांकि, मेकर्स ने ऐसी कोई जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं रखी है। यहां क्लिक करके देखें वीडियो

वहीं, एक वीडियो में नजर आ रहा है कि सारा अली खान और आयुष्मान खुराना एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। हालांकि, वो वीडियो फिल्म की शूटिंग का हिस्सा बताया जा रहा है। मारपीट वाले वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का भी रिएक्शन आया है।

क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स

मारपीट वाले वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- बिना सिक्योरिटी के ये लोग कैसे शूट कर रहे थे। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- इन सब हरकतों की वजह से ही बॉलीवुड के लोग रियल लोकेशन पर शूट करना पसंद नहीं करते हैं। वहीं, कुछ यूजर्स ने लिखा कि कई फिल्मों के क्रू के लोग आम आदमियों से बुरी तरह व्यवहार करते हैं। इसी वजह से ऐसा होता है। इस कमेंट के जवाब में एक यूजर ने लिखा- जब हर घंटे 70 से 80 हजार खर्च हो रहे हों, हर गलत टेक पर पैसा बर्बाद होता है। ऐसे में गुस्सा होना जायज है। भारत में वैसे भी लोग टाइम पास हैं।

