राघव चड्ढा को हैंडसम कहने वाली महिला के वीडियो पर परिणीती चोपड़ा ने किया कमेंट, वायरल हुआ वीडियो

राघव चड्ढा को हैंडसम कहने वाली महिला के वीडियो पर परिणीती चोपड़ा ने किया कमेंट, वायरल हुआ वीडियो
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को हैंडसम कहती दिख रही है। इस वीडियो पर परिणीती चोपड़ा और खुद राघव चड्ढा ने कमेंट किया है।
आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने संसद में डिलीवरी बॉय की दिक्कतों से लेकर, महंगाई जैसे कई मुद्दे उठाए हैं। वो राघव ही थे जिन्होंने एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने-पीने पर सवाल खड़ा किया था। इन्हीं की वजह से अब एयरपोर्ट पर भी उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत हुई। एयरपोर्ट पर मौजूद इस कैफे पर 20 रुपए में समोसा मिल रहा है। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इंस्टाग्राम यूजर राघव चड्ढा के काम की तारीफ करते उन्हें हैंडसम कह देती है। इस वीडियो पर एक्ट्रेस परिणीती चोपड़ा और खुद राघव चड्ढा ने रिएक्शन दिया है।
महिला ने राघव चड्ढा को कहा हैंडसम
पीयूष त्रिपाठी नाम के इंस्टाग्राम इन्फ्लूएंसर ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो उड़ान यात्री कैफे दिखाते हुए अपनी पार्टनर से कहते हैं कि 20 रुपए में समोसा, 10 में पानी टाइप। आगे वो अपनी पार्टनर से पूछते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ है? जवाब मिलता है राघव चड्ढा की वजह से। इन्फ्लूएंसर फिर पूछते हैं ‘राघव चड्ढा कैसे लगते है?’ पार्टनर हंसते हुए जवाब देती है ‘हैंडसम’। ये वीडियो वायरल हो चुका है और खुद परिणीती चोपड़ा ने लड़की की बात से सहमति जताते हुए ‘एग्री’ कमेंट किया है। राघव चड्ढा ने भी वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, ‘उम्मीद है आपने समोसा एन्जॉय किया था’। देखिए ये वायरल वीडियो।
यूजर्स रिएक्शन
इस वीडियो पर कई अन्य यूजर ने भी कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा, 'राघव चड्ढा सिर्फ हैंडसम नहीं इंटेलीजेंट आदमी हैं', अन्य यूजर ने लिखा, 'राघव सही के लिए आवाज उठाते हैं।
राघव चड्ढा ने उठाया था महंगे खाने का मुद्दा
बता दें, राघव चड्ढा ने साल 2024 में इंडियन एविएशन बिल की चर्चा के दौरान एयरपोर्ट पर मिलने वाले महंगे खाने-पीने के सामान का मुद्दा उठाया था। राघव ने अपनी स्पीच में कहा था कि आम आदमी एयरपोर्ट पर 250 रुपए की चाय और 350 रुपए के समोसे पर खर्च करता है। इस मुद्दे के बाद अब एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत हुई जिसमें 10 रुपए की चाय, 20 रुपए का समोसा मिल रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।