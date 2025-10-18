Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडparineeti chopra reaches delhi for her baby delivery and to be with raghav chadha read
अपनी डिलीवरी के लिए दिल्ली पहुंची परिणीती चोपड़ा, कभी भी दे सकती हैं बच्चे को जन्म

अपनी डिलीवरी के लिए दिल्ली पहुंची परिणीती चोपड़ा, कभी भी दे सकती हैं बच्चे को जन्म

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीती चोपड़ा जल्द अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। एक्ट्रेस की डिलीवरी से जुड़ी ताजा खबर सामने आ रही है। आने वाले इस नए मेहमान के लिए दोनों ही परिवारों में खुशियों का माहौल है।

Sat, 18 Oct 2025 03:53 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीती चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा शादी के बाद अपने पहले बच्चे का स्वागत करने जा रहे हैं। हाल में दोनों ने एक पोस्ट शेयर कर आने वाले नन्हें मेहमान के बारे में जानकारी दी थी। वहीं हाल में दोनों को बेबीमून पर क्वालिटी टाइम साथ बिताते हुए देखा गया था। अब एक्ट्रेस की डिलीवरी से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है। परिणीती इस साल कभी भी अपने पहल बच्चे को जन्म दे सकती हैं। इसके लिए एक्ट्रेस ने अभी से सभी तैयारियां शुरू कर दी है।

परिणीती चोपड़ा की डिलीवरी की जानकारी

पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक परिणीती अपनी प्रेग्नेंसी में अधिकतर समय राघव के साथ रहना चाहती हैं। इसलिए एक्ट्रेस वापस दिल्ली पहुंच गई हैं। इसी शहर में एक्ट्रेस अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। हालांकि, अभी डिलीवरी डेट से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक्ट्रेस आने वाले कुछ समय में कभी भी मां बन सकती हैं। वहीं राघव भी इस पल को खास बनाने के लिए अपना अधिकतर समय पत्नी के साथ ही बिता रहे हैं।

कैटरीना और सोनम भी बनने वाली हैं मां

बता दें, परिणीती और राघव ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद सितंबर साल 2023 में शादी कर ली थी। शादी के दो साल बाद एक्ट्रेस मां बनने जा रही हैं। इस नन्हें मेहमान के स्वागत में चोपड़ा और चड्ढा परिवार अभी से खुशियां मना रहा है। वैसे परिणीती के अलावा कैटरीना कैफ और सोनम कपूर जैसे एक्टर के घर भी बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Parineeti Chopra Raghav Chadha

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।