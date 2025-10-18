अपनी डिलीवरी के लिए दिल्ली पहुंची परिणीती चोपड़ा, कभी भी दे सकती हैं बच्चे को जन्म

अपनी डिलीवरी के लिए दिल्ली पहुंची परिणीती चोपड़ा, कभी भी दे सकती हैं बच्चे को जन्म
संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीती चोपड़ा जल्द अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। एक्ट्रेस की डिलीवरी से जुड़ी ताजा खबर सामने आ रही है। आने वाले इस नए मेहमान के लिए दोनों ही परिवारों में खुशियों का माहौल है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीती चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा शादी के बाद अपने पहले बच्चे का स्वागत करने जा रहे हैं। हाल में दोनों ने एक पोस्ट शेयर कर आने वाले नन्हें मेहमान के बारे में जानकारी दी थी। वहीं हाल में दोनों को बेबीमून पर क्वालिटी टाइम साथ बिताते हुए देखा गया था। अब एक्ट्रेस की डिलीवरी से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है। परिणीती इस साल कभी भी अपने पहल बच्चे को जन्म दे सकती हैं। इसके लिए एक्ट्रेस ने अभी से सभी तैयारियां शुरू कर दी है।
परिणीती चोपड़ा की डिलीवरी की जानकारी
पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक परिणीती अपनी प्रेग्नेंसी में अधिकतर समय राघव के साथ रहना चाहती हैं। इसलिए एक्ट्रेस वापस दिल्ली पहुंच गई हैं। इसी शहर में एक्ट्रेस अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। हालांकि, अभी डिलीवरी डेट से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक्ट्रेस आने वाले कुछ समय में कभी भी मां बन सकती हैं। वहीं राघव भी इस पल को खास बनाने के लिए अपना अधिकतर समय पत्नी के साथ ही बिता रहे हैं।
कैटरीना और सोनम भी बनने वाली हैं मां
बता दें, परिणीती और राघव ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद सितंबर साल 2023 में शादी कर ली थी। शादी के दो साल बाद एक्ट्रेस मां बनने जा रही हैं। इस नन्हें मेहमान के स्वागत में चोपड़ा और चड्ढा परिवार अभी से खुशियां मना रहा है। वैसे परिणीती के अलावा कैटरीना कैफ और सोनम कपूर जैसे एक्टर के घर भी बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं।
