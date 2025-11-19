Hindustan Hindi News
परिणीती चोपड़ा और राघव चड्ढा ने शेयर की बेटे की पहली झलक, संस्कृत में रखा नाम

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीती चोपड़ा और उनके पॉलिटिशियन पति राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की पहली झलक शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी दुनिया को बता दिया है।

Wed, 19 Nov 2025 12:18 PM
परिणीती चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा हाल में बेटे के पेरेंट्स बने हैं। 19 अक्टूबर को कपल ने एक जॉइंट पोस्ट शेयर करते हुए खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की थी। अब ठीक एक महीने बाद परिणीती ने नया पोस्ट शेयर कर दुनिया को अपने बेटे का नाम बताया है। एक्ट्रेस ने अपने बेटे के नाम का मतलब और पहली झलक शेयर की है। इन तस्वीरों में राघव भी नजर आ रहे हैं। दोनों बेटे को चूमते नजर आए। इस नाम के सामने आने के बाद वरुण धवन, भारती सिंह समेत सेलेब्स ने अपना रिएक्शन भी दिया है।

परिणीती और राघव के बेटे का नाम

परिणीती ने बेटे की पहली झलक शेयर करते हुए नाम उजागर किया है। एक्ट्रेस ने संस्कृत का एक श्लोक शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा है, “जलस्य रूपम्, प्रेमस्य स्वरूपम् - तत्र एव नीर।” एक्ट्रेस ने आगे लिखा, “हमने उसका नाम ‘नीर’ रखा है। शुद्ध, दिव्य, असीम।” इस पोस्ट पर वरुण धवन ने रिएक्शन दिया है। भारती सिंह को भी नाम पसंद आया। वहीं कुछ फैंस ने इस नाम को बेहद ही खूबसूरत बताया।

शादी और अब पेरेंट्सहुड

बता दें, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने एक दूसरे को कुछ समय डेट करने के बाद मई 2023 में दिल्ली के कपूरथला हाउस में सगाईकर ली थी। इसी साल सितंबर में उदयपुर के लीला पैलेस में शादी रचाई। इस शादी में एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स से कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई थी। शादी के दूसरे ही साल स्टार कपल ने अपने फैंस के साथ गुड न्यूज़ शेयर की थी। अब दोनों पेरेंट्सहुड एन्जॉय कर रहे हैं।

