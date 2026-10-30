Video: 35 हजार फीट की ऊंचाई पर परिणीति ने मनाया करवा चौथ, फ्लाइट में राघव के साथ पूरी कीं रस्में
KarwaChauth Celebration: बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और भाजपा नेता राघव चड्ढा ने इस साल अपना करवा चौथ फ्लाइट में मनाया। दोनों ने वहीं सारी रस्में पूरी कीं।
बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और उनके पति राघव चड्ढा ने इस बार करवा चौथ बेहद खास और रोमांटिक अंदाज में मनाया। फ्लाइट लेट होने की वजह से दोनों समय पर घर नहीं पहुंच सके। ऐसे में कपल ने 35 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान में ही करवा चौथ की रस्में पूरी कीं और अपना व्रत खोला।
इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो
परिणीति ने सोशल मीडिया पर इस खास पल का एक वीडियो शेयर किया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों फ्लाइट के अंदर करवा चौथ मनाते नजर आ रहे हैं। परिणीति पहले चांद के दीदार करती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं और फिर राघव के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं।
‘तुमने मेरे सारे सपने सच कर दिए हैं’ - परिणीति
वीडियो शेयर करते हुए परिणीति ने पति राघव चड्ढा के लिए एक प्यारा सा नोट भी लिखा। उन्होंने कहा, ‘हम जहां भी हों, करवा चौथ वहीं है... भले ही हम 35 हजार फीट की ऊंचाई पर हों! राघवी, तुमने मेरे सारे सपने सच कर दिए हैं। तुम सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे और सबसे प्यारे इंसान हो।’ इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं था फ्लाइट में व्रत खोलने का, वो तो फ्लाइट लेट हो गई इसलिए उन्हें फ्लाइट में ही व्रत खोलना पड़ा।
बारिश की वजह से कई जगह नहीं हुए थे चांद के दीदार?
करवा चौथ (29 अक्टूबर 2026) के दिन दिल्ली-एनसीआर, मेरठ, नीमच, अलवर समेत कई इलाकों में बारिश और घने बादलों की वजह से चांद के दीदार नहीं हो सके थे। ऐसे में लोगों ने फोन पर चांद देखकर अपना व्रत खोला था।
दूसरे सेलेब्स ने ऐसे मनाया करवा चौथ
प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान, शिल्पा शेट्टी, सोनम कपूर और मीरा राजपूत समेत कई सेलेब्स ने गुरुवार को करवा चौथ का त्योहार मनाया। हर साल की तरह इस साल भी अनिल कपूर के घर पर करवा चौथ का प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इस आयोजन में आमिर खान और उनकी पत्नी गौरी स्प्रैट शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ मनाने पहुंचे थे। शिल्पा शेट्टी, सोनम कपूर, मीरा राजपूत, रीदिमा कपूर साहनी, महीप कपूर, भावना पांडे, नीलम कोठारी, गीता बसरा, अंशुला कपूर, ताहिरा कश्यप, मिनी माथुर और फराह खान समेत अन्य हस्तियां ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया था।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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