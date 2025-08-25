शादी के दो साल बाद मां बनने वाली हैं परिणीति चोपड़ा, जल्द ही राघव चड्ढा के घर में गूजेंगी किलकारी
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर जल्द ही खुशियां आने वाली हैं। शादी के करीब दो साल बाद परिणीति मां बनने वाली हैं। परिणीति और राघव ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की। इस खबर के सामने आते ही फैंस और स्टार्स के बधाई संदेश आने शुरू हो गए हैं।
'हमारा छोटा ब्रह्मांड... अपने रास्ते पर है'
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक कुछ ही देर पहले एक तस्वीर और एक वीडियो शेयर कर अपने चाहने वालों के साथ बच्चे के आने की खबर शेयर की है। कपल ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें 1+1=3 लिखा है। इसके साथ ही बच्चे के पैरों के निशान बने हैं। साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया,जिसमें परिणीति और राघव एक खूबसूरत गार्डन में हाथ थामें वॉक करते दिख रहे हैं। दोनों एक-दूसरे से बात करते और इस पल को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट को शेयर करने के साथ ही परिणीति ने कैप्शन में लिखा, 'हमारा छोटा ब्रह्मांड... अपने रास्ते पर है 🧿🐣💕, शुक्रिया, अपार आशीर्वाद मिला है।'
सोशल मीडिया पर मिल रही है बधाई
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट कर यूजर्स ही नहीं स्टार्स भी कपल को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। इस पोस्ट पर सोनम कपूर, हुमा कुरैशी, टीना दत्ता, निम्रत कौर और भूमि पेडनेकर सहित कई स्टार्स ने उन्हें बधाई दी है। बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 24 सितंबर, 2023 को शादी की थी। इनकी शादी काफी सुर्खियों में रही थी।
