करवाचौथ की तस्वीरों में परिणीति ने यूं छिपाया बेबी बंप, फ्लॉन्ट कीं खासतौर पर डिजाइन की गई ये जूतियां

राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के करवाचौथ की तस्वीरें एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। फोटोज में परिणीति को पिंक सूट में और राघव को ब्लू शर्ट में देखा जा सकता है। लेकिन फोटोज में कुछ और भी है जो बहुत स्पेशल है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 06:41 AM
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने बीते शुक्रवार को करवाचौथ मनाया। परिणीति ने उन खास पलों की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की हैं। परिणीति चोपड़ा को पिंक कलर के खूबसूरत सूट में देखा जा सकता है जिसके ऊपर उन्होंने यलो कलर का दुपट्टा लिया हुआ है। वहीं राघव चड्ढा स्काय ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट में हैं और ऊपर उन्होंने हाफ जैकेट पहनी हुई है। परिणीति चोपड़ा ने जो पोस्ट की है उसकी पहली स्लाइड में एक्ट्रेस छलनी से चांद और फिर राघव चड्ढा को देख रही हैं।

परिणीति ने फ्लॉन्ट कीं खास जूतियां

दूसरी तस्वीर में राघव अपनी पत्नी के हाथों की मेहंदी को निहार रहे हैं। तीसरी स्लाइड में वो फोटो देखी जा सकती है जिसे करवाचौथ पर परिणीति के लिए राघव चड्ढा का तोहफा माना जा रहा है। दरअसल तीसरी फोटो में परिणीति ने वो खासतौर पर डिजाइन की गई जूतियां दिखाई हैं जिनके पीछे 'P❤️R' और राघव-परिणीति की शादी की तारीख (24 सितंबर 2024) लिखी है। इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट करते हुए परिणीति चोपड़ा ने लिखा, "मेरा चांद - मेरा प्यार। हैप्पी करवाचौथ राघव चड्ढा।"

राघव-परिणीति का तीसरा करवाचौथ

कमेंट सेक्शन में लोग परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की जोड़ी की तारीफों के पुल बांधते और उन्हें शुभकामनाएं देते नजर आए। बता दें कि यह परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा का तीसरा करवाचौथ था। कभी किसी राजनेता से शादी नहीं करूंगी कहने वाली परिणीति चोपड़ा को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से प्यार हो गया था जिसके बाद 24 सितंबर 2023 को दोनों ने उदयपुर के 'द लीला पैलेस' में शादी कर ली। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं और राघव चड्ढा देश के चहेते जीजू बन गए।

तस्वीरों में दुपट्टे से छिपाया बेबी बंप

बता दें कि परिणीति चोपड़ा अभी प्रेग्नेंट हैं और जल्द मां बनने वाली हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की नई शुरुआत करने का ऐलान करते हुए अपनी प्रेग्नेंसी का भी ऐलान किया था। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के शो पर राघव चड्ढा ने यह हिंट दिया था कि वो देश को जल्द ही खुशखबरी सुनाएंगे। तस्वीरों में परिणीति चोपड़ा ने दुपट्टे से बेबी बंप को छिपाया है। लेकिन कमेंट में कई लोगों ने उनके इस करवाचौथ के खास होने की बात लिखी है। वर्क फ्रंट की बात करें तो परिणीति पिछली बार फिल्म चमकीला में नजर आई थीं और उनकी अपकमिंग फिल्म कैप्सूल गिल होगी।

Karwa Chauth

