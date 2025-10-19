Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडParineeti Chopra gave birth to baby boy raghav chadha became father
परिणीति चोपड़ा बनी मां, राघव चड्ढा ने पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी

परिणीति चोपड़ा बनी मां, राघव चड्ढा ने पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी

संक्षेप: Parineeti Chopra & Raghav Chadha: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा माता-पिता बन गए हैं। दोनों ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपने फैंस और दोस्तों को ये खुशखबरी दी है।

Sun, 19 Oct 2025 04:21 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मां बन गई हैं। जी हां, रविवार के दिन दिल्ली में नन्हे मेहमान को जन्म दिया। यह खुशखबरी उनके पति और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है। आइए बताते हैं कि उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा है।

बेबी बॉय या बेबी गर्ल?

राघव और परिणीति ने पोस्ट में लिखा, “फाइनली! हमारा बेटा आ गया! हमें सच में याद ही नहीं कि इस नन्हे मेहमान के आने से पहले हमारी जिंदगी कैसी थी! हमारी बाहें भरी हैं और हमारे दिल उससे भी ज्यादा भरे हुए हैं। पहले हमारे पास एक-दूसरे का साथ था, अब हमारे पास सब कुछ है। प्यार और आभार के साथ, परिणीति और राघव।”

आज सुबह परिणीति को किया गया था भर्ती

रविवार सुबह यह खबर सामने आई थी कि परिणीति को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद फैंस उनकी तबीयत को लेकर चिंतित हो गए थे। अब, जब यह खुशखबरी सामने आई है कि उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है, तो सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Parineeti Chopra Raghav Chadha

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।