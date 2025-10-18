Hindustan Hindi News
परिणिती ने आम के अचार के साथ खाया पिज्जा, दिखाया किस चीज का उनके पास है लग्जरी कलेक्शन

संक्षेप: परिणीति चोपड़ा ने अपने व्लॉग में फैंस को दिखाया कि वो अचार की कितनी शौकीन हैं। इस व्लॉग में परिणिती चोपड़ा पिज्जा पर अचार का मसाला लगाकर खाती नजर आई हैं। परिणिती के इस व्लॉग पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। 

Sat, 18 Oct 2025 11:57 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणिती चोपड़ा की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। फैंस उन्हें उनकी सादगी के लिए पसंद करते हैं। अब परिणिती चोपड़ा ने अपने फैंस को अपना एक ऐसा लग्जरी कलेक्शन दिखाया जिसे देख फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं। इस व्लॉग में परिणिती बताती हैं कि उनके घर में हर जगह अचार मिल जाएगा। इसी के साथ परिणिती पिज्जा पर आम के अचार का मसाला लगाकर खाती नजर आती हैं। लोग इसे परिणिती की प्रेग्नेंसी क्रेविंग्स बता रहे हैं।

अचार की शौकीन हैं परिणिती चोपड़ा

व्लॉग में परिणिती ने बताया कि वो घर के बने अचारों को कलेक्ट करना पसंद करती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें फैक्ट्री में बने अचार नहीं पसंद हैं जिनमें कोई इमोशन नहीं होता। परिणिती ने बताया कि वो कैसे अचार कलेक्ट करती हैं। उन्होंने बताया कि एक बार वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। वहां क्रू में कोई लड़की थी जिसकी मां भूत झोलकिया का अचार बनाती थीं। परिणिती के कहने पर उसकी मां काफी वक्त तक परिणिती के लिए अचार भेजती थीं। वहीं, एक डिजाइनर दोस्त की असिस्टेंट की मम्मी परिणिती के लिए लहसुन का अचार भेजती थीं।

अचार के साथ खाया पिज्जा

परिणिती ने बताया उन्हें खाने के साथ अचार खाना बहुत पसंद है। परिणिती के कलेक्शन में बनारस की तीखी मीर्ची, गाजर, गोभी और शलगम और आमला जैसे अचार देखने को मिलेगा। इसके बाद परिणिती ने पिज्जा ऑर्डर किया अपने लिए और उन्होंने पिज्जा पर आम के अचार का मसाला लगाकर खाया।

क्या बोले यूट्यूब यूजर्स

परिणिती के इस व्लॉग पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा- परिणिती एक वाइब हैं और अचार जीवन है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- हमें लगा कि आप बैग्स और जूतों के लग्जरी कलेक्शन दिखाएंगी। पर अच्छा लगा कि आपने अचार का कलेक्शन दिखाया। हम वो बैग्स और जूते के कलेक्शन देखकर पक चुके हैं। एक यूजर ने लिखा- ये कुछ नया था, देखकर मजा आया।

