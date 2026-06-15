परेश रावल ने मां की डेथ वाले दिन शूट किया था फिल्म रेडी का ये सीन, सलमान खान ने ऐसे की मदद
सलमान खान के साथ चल रही थी फिल्म की शूटिंग, तभी खबर आई कि परेश रावल की मां की डेथ हो गई है। देश से दूर परेश रावल ने हिम्मत करके अपने जीवन का सबसे मुश्किल सीन शूट किया था। सलमान ने की थी मदद।
बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने सालों पहले एक बात कही थी ‘द शो मस्ट गो ऑन’। इसी बात को इंडस्ट्री में भी कई कलाकारों ने फॉलो किया है। उनमें से एक परेश रावल भी हैं। एक्टर अपनी मां के बेहद करीब थे। लेकिन जब मां दुनिया को छोड़कर गई तो एक्टर दूर किसी देश में सलमान खान के साथ शूटिंग कर रहे थे। जब खबर मिली तो भागकर मां के पास पहुंच नहीं सकते थे। इसलिए मां के निधन वाले दिन उन्होंने जिंदगी का सबसे मुश्किल हंसी वाला सीन शूट किया। उस सीन में एक्टर को शराब के नशे में डायलॉग बोलने थे। मां की डेथ से जुड़ी ये बात खुद परेश रावल ने एक इंटरव्यू में बताई थी।
परेश रावल की मां की डेथ
परेश रावल हमेशा से अपनी मां के करीब रहे हैं। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही रहेगा कि जिस दिन उनकी मां ने दुनिया को अलविदा कहा वो उनके पास नहीं थे। ये दिन था 23 जून 2010। इस दिन परेश रावल श्रीलंका में सलमान खान के साथ फिल्म रेडी की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें फिल्म के सेट पर खबर मिली की मां अब नहीं रही। मां के निधन की खबर मिलते ही परेश रावल लो लगा जैसे कुछ खत्म हो गया है। सलमान खान ने एक्टर को इमोशनल सपोर्ट दिया। उनके भारत लौटने का बंदोबस्त भी सलमान ने किया। लेकिन उस दिन कोलंबो से मुंबई की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही थी। एक फ्लाइट थी लेकिन उसके लिए शाम तक का इंतजार करना था। ऐसे में एक्टर ने ये तय किया कि एयरपोर्ट पर पहुंच कर घंटों इंतजार कर और एक कोने में रोने से बेहतर होगा कि वो फिल्म की शूटिंग ही कर लें।
सलमान खान ने दी हिम्मत
मां हमेशा के लिए चली गई…इसी गम के साथ परेश रावल सेट पर वापस लौटे। कैमरा सेटअप हुआ और परेश एक शानदार एक्टर की तरह कैमरे के सामने सीन कर रहे थे। उस दिन उन्हें फिल्म रेडी का वो सीन करना था जिसमें उनका किरदार बल्ली के भरी पार्टी में सलमान के किरदार प्रेम और उनके परिवार का भांडा फोड़ता है। इस सीन में उन्हें नशे में नजर आना था और सच बताना था कि प्रेम की सच्चाई क्या है। ये सीन फिल्म के अंत में आता है। परेश रावल ने मां की मौत का गम दिल में छुपा कर उस दिन ये सीन शूट किया था। ये सीन उनके करियर के लिए बहुत मुश्किल था। परेश रावल को लगा था कि वो ये सीन नहीं कर पाएंगे। फिर सलमान ने उन्हें हिम्मत थी और ऐसे फिल्म का सबसे खास सीन शूट हुआ।
फिल्म ने की जबरदस्त कमाई
फिल्म रेडी साल 2011 में बनकर रिलीज हुई और छा गई। करीब 61 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 120 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था। साल की दूसरी सबसे सफल फिल्म थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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