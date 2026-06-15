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परेश रावल ने मां की डेथ वाले दिन शूट किया था फिल्म रेडी का ये सीन, सलमान खान ने ऐसे की मदद

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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सलमान खान के साथ चल रही थी फिल्म की शूटिंग, तभी खबर आई कि परेश रावल की मां की डेथ हो गई है। देश से दूर परेश रावल ने हिम्मत करके अपने जीवन का सबसे मुश्किल सीन शूट किया था। सलमान ने की थी मदद।

परेश रावल ने मां की डेथ वाले दिन शूट किया था फिल्म रेडी का ये सीन, सलमान खान ने ऐसे की मदद

बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने सालों पहले एक बात कही थी ‘द शो मस्ट गो ऑन’। इसी बात को इंडस्ट्री में भी कई कलाकारों ने फॉलो किया है। उनमें से एक परेश रावल भी हैं। एक्टर अपनी मां के बेहद करीब थे। लेकिन जब मां दुनिया को छोड़कर गई तो एक्टर दूर किसी देश में सलमान खान के साथ शूटिंग कर रहे थे। जब खबर मिली तो भागकर मां के पास पहुंच नहीं सकते थे। इसलिए मां के निधन वाले दिन उन्होंने जिंदगी का सबसे मुश्किल हंसी वाला सीन शूट किया। उस सीन में एक्टर को शराब के नशे में डायलॉग बोलने थे। मां की डेथ से जुड़ी ये बात खुद परेश रावल ने एक इंटरव्यू में बताई थी।

परेश रावल की मां की डेथ

परेश रावल हमेशा से अपनी मां के करीब रहे हैं। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही रहेगा कि जिस दिन उनकी मां ने दुनिया को अलविदा कहा वो उनके पास नहीं थे। ये दिन था 23 जून 2010। इस दिन परेश रावल श्रीलंका में सलमान खान के साथ फिल्म रेडी की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें फिल्म के सेट पर खबर मिली की मां अब नहीं रही। मां के निधन की खबर मिलते ही परेश रावल लो लगा जैसे कुछ खत्म हो गया है। सलमान खान ने एक्टर को इमोशनल सपोर्ट दिया। उनके भारत लौटने का बंदोबस्त भी सलमान ने किया। लेकिन उस दिन कोलंबो से मुंबई की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही थी। एक फ्लाइट थी लेकिन उसके लिए शाम तक का इंतजार करना था। ऐसे में एक्टर ने ये तय किया कि एयरपोर्ट पर पहुंच कर घंटों इंतजार कर और एक कोने में रोने से बेहतर होगा कि वो फिल्म की शूटिंग ही कर लें।

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सलमान खान ने दी हिम्मत

मां हमेशा के लिए चली गई…इसी गम के साथ परेश रावल सेट पर वापस लौटे। कैमरा सेटअप हुआ और परेश एक शानदार एक्टर की तरह कैमरे के सामने सीन कर रहे थे। उस दिन उन्हें फिल्म रेडी का वो सीन करना था जिसमें उनका किरदार बल्ली के भरी पार्टी में सलमान के किरदार प्रेम और उनके परिवार का भांडा फोड़ता है। इस सीन में उन्हें नशे में नजर आना था और सच बताना था कि प्रेम की सच्चाई क्या है। ये सीन फिल्म के अंत में आता है। परेश रावल ने मां की मौत का गम दिल में छुपा कर उस दिन ये सीन शूट किया था। ये सीन उनके करियर के लिए बहुत मुश्किल था। परेश रावल को लगा था कि वो ये सीन नहीं कर पाएंगे। फिर सलमान ने उन्हें हिम्मत थी और ऐसे फिल्म का सबसे खास सीन शूट हुआ।

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फिल्म ने की जबरदस्त कमाई

फिल्म रेडी साल 2011 में बनकर रिलीज हुई और छा गई। करीब 61 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 120 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था। साल की दूसरी सबसे सफल फिल्म थी।

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Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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