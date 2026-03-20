धुरंधर 2 रिव्यू को लेकर भिड़े RJ और परेश रावल, एक दूसरे पर कसा तंज
धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को बहुत प्यार मिल रहा है। हालांकि, कुछ लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा बता कर ट्रोल भी कर रहे हैं। आरजे सायमा ने ऐसा ही एक रिव्यू री-शेयर किया। सायमा के शेयर किए वीडियो पर परेश रावल ने ताना मारा। इसके बाद सायमा ने परेश रावल को रिप्लाई किया।
धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा बताकर उसका व्यंगात्मक रिव्यू और ट्रोल करने वाले वीडियो भी बना रहे हैं। फेमस आरजे सायमा ने भी धुरंधर 2 का एक ऐसा ही रिव्यू अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है। आरजे सायमा के इस शेयर किए वीडियो पर परेश रावल ने तंज कसा। इसके बाद, सायमा ने परेश रावल को जवाब दिया।
आरजे सायमा के पोस्ट पर परेश रावल का ताना
दरअसल, आरजे सायमा ने जो वीडियो शेयर किए उसमें दो कंटेंट क्रिएटर धुरंधर 2 का व्यंगात्मक रिव्यू करते और उसका मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। इस रिव्यू को शेयर करते हुए आरजे सायमा ने लिखा- हाहाहा...धुरंधर का बेस्ट रिव्यू। इसी को शेयर करते हुए एक्टर परेश रावल ने कहा लिखा- एक मूर्ख पत्रकार के रूप में आपकी नौकरी सुरक्षित है। इसे कोई नहीं चाहता।
परेश रावल को आरजे ने दिया जवाब
परेश रावल का ये रिप्लाई बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया है। आरजे सायमा ने भी परेश रावल को पलट के जवाब दिया है। उन्होंने लिखा- अपने फैक्ट्स सही कीजिए। मैं पत्रकार नहीं हूं। आप केवल एक एक्टर हैं, जो वास्तविक जीवन में अपनी कला से बहुत दूर हैं।
क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स?
परेश रावल और सायमा की इस लड़ाई में सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपना रिएक्शन दिया है। कई लोग परेश रावल को गलत बता रहे हैं, तो कुछ लोग आरजे सायमा को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- लेकिन परेश रावल थोड़ा तो ठीक हैं। आप मूर्ख तो हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- परेश रावल यूरीन का सेवन करते हैं, उनसे बहस करके अपना स्टैंडर्ड मत गिराइए। एक ने सायमा का साथ देते हुए लिखा- किसना कहा परेश रावल एक्टर हैं? अब वो केवल बस एक अंधभक्त हैं। एक ने लिखा- परेश रावल ऐसे जवाब डिजर्व करते हैं।
बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की शानदार कमाई
धुरंधर 2 का सोशल मीडिया पर कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आदित्य धर ने सरकार के एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए फिल्म बनाई है। हालांकि, बहुत से लोगों का मानना है कि धुरंधर भारतीय सिनेमा के रूप को बदलेगी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई थी। पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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