परेश रावल ने एक को मारा था पत्थर, वल्गर कमेंट करने वाले की कर दी पिटाई; बोले- हिंसक है मेरा गुस्सा

Mon, 3 Nov 2025 04:14 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
परेश रावल का कहना है कि उनका गुस्सा काफी हिंसक है। एक बार वह एक प्ले कर रहे थे। तभी दर्शकों की तरफ से वल्गर कमेंट आ रहे थे। परेश ने बताया कि वह खुद को रोक नहीं पाए और कमेंट करने वाले को पीट दिया। उन्होंने बताया कि एक बार एक को पत्थर मारा था लेकिन ऐसा करके पछताए थे। परेश रावल बोले, लोगों को अब ज्यादा गुस्सा आने लगा है और वे हर बात को धर्म से जोड़ देते हैं।

परेश रावल राज शमानी के पॉडकास्ट पर थे। उनसे पूछा गया, आपने ऐसा क्या किया जो लगा कि काफी मूर्खतापूर्ण था। परेश ने बताया कि उन्होंने एक को पत्थर उठाकर मार दिया था। बाद में बहुत पछतावा हुआ था। बोले, मैं उसके घर गया, मिला फिर दोस्ती भी हो गई।

परेश रावल ने एक और घटना बताई जो कि प्रतिशोध ड्रामा के वक्त की थी। बोले, मैं ड्रामा कर रहा था। लगातार कमेंट्स आ रहे थे और वल्गर कमेंट्स थे। मेरी एंट्री हुई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं बस सीधा उतरा दर्शकों में और आवाज की दिशा में चला गया। मारा बहुत, वही आदमी था। बाद में बहुत हल्ला-गुल्ला हुआ था। प्ले उसी दिन बंद हो गया। थिएटर वाले ने भी सोचा कि अब परेश को आने नहीं देंगे। वो लोग शॉक्ड थे कि आया और मारकर चला भी गया। वे समझ पाते तब तक मैं स्टेज पर था।'

परेश ने बताया कि उनके पिता को भी बहुत गुस्सा आता था। उनके गुस्से में उन्हें कष्ट दिखता था कि कब तक वह गाइड करते रहेंगे। परेश से पूछा गया कि क्या उनका गुस्सा उनके पिता जैसा है? इस पर वह बोले, नहीं मेरा गुस्सा ज्यादा वॉयलंट है। परेश बोले कि अब लोगों को ज्यादा गुस्सा आने लगा है। अब कोई भी बात हो सीधा धर्म या मजहब से जोड़ देते हैं। परेश रावल बोले कि राम या मोहम्मद को जरूरत नहीं कि लोग उनके ब्रैंड एंबेसडर बनें। लोग देखा-देखी भी ऐसा करते हैं।

