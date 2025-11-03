परेश रावल ने एक को मारा था पत्थर, वल्गर कमेंट करने वाले की कर दी पिटाई; बोले- हिंसक है मेरा गुस्सा

संक्षेप: परेश रावल ने बताया कि गुस्से में वह हिंसक हो जाते हैं और एक को पीट भी चुके हैं। उन्होंने यह भी बोला कि लोग आजकल ज्यादा गुस्से वाले हो गए हैं और हर बात में धर्म बीच में ले आते हैं।

परेश रावल का कहना है कि उनका गुस्सा काफी हिंसक है। एक बार वह एक प्ले कर रहे थे। तभी दर्शकों की तरफ से वल्गर कमेंट आ रहे थे। परेश ने बताया कि वह खुद को रोक नहीं पाए और कमेंट करने वाले को पीट दिया। उन्होंने बताया कि एक बार एक को पत्थर मारा था लेकिन ऐसा करके पछताए थे। परेश रावल बोले, लोगों को अब ज्यादा गुस्सा आने लगा है और वे हर बात को धर्म से जोड़ देते हैं।

मार दिया था पत्थर परेश रावल राज शमानी के पॉडकास्ट पर थे। उनसे पूछा गया, आपने ऐसा क्या किया जो लगा कि काफी मूर्खतापूर्ण था। परेश ने बताया कि उन्होंने एक को पत्थर उठाकर मार दिया था। बाद में बहुत पछतावा हुआ था। बोले, मैं उसके घर गया, मिला फिर दोस्ती भी हो गई।

स्टेज से उतरकर मारा परेश रावल ने एक और घटना बताई जो कि प्रतिशोध ड्रामा के वक्त की थी। बोले, मैं ड्रामा कर रहा था। लगातार कमेंट्स आ रहे थे और वल्गर कमेंट्स थे। मेरी एंट्री हुई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं बस सीधा उतरा दर्शकों में और आवाज की दिशा में चला गया। मारा बहुत, वही आदमी था। बाद में बहुत हल्ला-गुल्ला हुआ था। प्ले उसी दिन बंद हो गया। थिएटर वाले ने भी सोचा कि अब परेश को आने नहीं देंगे। वो लोग शॉक्ड थे कि आया और मारकर चला भी गया। वे समझ पाते तब तक मैं स्टेज पर था।'