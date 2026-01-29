बाबू राव के बिना हेरा फेरी डिजास्टर होगी, परेश रावल ने बताया क्यों हो रही मूवी रिलीज में देरी

संक्षेप: परेश रावल, हेरा फेरी फिल्म के अहम हिस्सा हैं। उनकी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की तिगड़ी ने फैंस का दिल खूब जीता है। अब परेश ने बताया कि क्यों हेरा फेरी 3 की रिलीज में देरी हो रही है।

अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेशा रावल की फिल्म हेरा फेरी ने फिल्म के दोनो पार्ट से हमेशा दर्शकों का दिल जीता है। फिल्म का तीसरा पार्ट भी आने वाला है और पिछले साल यह फिल्म परेश रावल को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी में रही। अब परेश ने फिल्म को लेकर बात की और कहा कि टेक्निकल दिक्कतों की वजह से फिल्म की रिलीज में देरी हो रही है, लेकिन मूवी आएगी जरूर।

क्यों हो रही हेरा फेरी 3 में देरी द लावरी शो के दौरान बात करते हुए परेश ने फिल्म की रिलीज में हो रही देरी को लेकर कहा कि ये दिक्कत पर्सनली नहीं है उनको लेकर बल्कि अक्षय कुमार और फिल्म के मेकर्स के बीच टेक्निकल डिसअग्रीमेंट्स की वजह से है।

लीगल मैटर पर बोले परेश रावल फिल्म को लेकर लीगल मैटर पर परेश ने कहा, ‘अक्षय कुमार द्वारा मुझ पर 25 करोड़ रुपये का मुकदमा करने के बीच जो कुछ भी हंगामा हुआ, वह सब ठीक है। यह सब तो कछुवा छाप अगरबत्ती जैसा है।’

इसके बाद करेंगे फिल्म साइन उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही टेक्निकल मैटर सॉल्व हो जाएगा प्रोड्यूसर और अक्षय कुमार के बीच, वह फिल्म में आ जाएंगे। परेश रावल के मुताबिक उनकी भागीदारी पूरी तरह से उस प्रस्ताव पर निर्भर करती है।

बिना बाबू राव फिल्म बर्बाद अपने किरदार बाबू राव को लेकर परेश बोले कि वह बिना बाबू राव फिल्म हेरा फेरी नहीं है। उन्होंने कहा, ‘मैं ये कह रहा हूं कि अगर वे लोग बिना बाबू राव के हेरा फेरी करने की सोचेंगे तो ये डिजास्टर होगा। तो मामला काफी सिंपल है अगर दोनों के बीच का ये मैटल सॉल्व हो जाएगा तो मैं पेपर साइन करूंगा। फिल्म बनेगी जरूर, लेकिन 100 प्रतिशत।’