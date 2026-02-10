भागम भाग 2 से गोविंदा के बाहर होने पर परेश रावल ने कहा- उन्हें मिस करूंगा, लेकिन...
भागम भाग 2 को लेकर जबसे अनाउंसमेंट हुई सभी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन फिर खबर आई कि गोविंदा फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे जिससे फैंस काफी निराश हुए। अब गोविंदा के बाहर होने पर परेश रावल ने जानें क्या कहा।
गोविंदा, अक्षय कुमार और परेश रावल की फिल्म भागम भाग को काफी पसंद किया गया है। आज भी इस फिल्म के फैंस इसे देखकर खुश होते हैं। अब काफी समय पहले खबर आई थी कि भागम भाग 2 आने वाली है। लेकिन कुछ समय पहले यह अपडेट आया कि इस सीक्वल में गोविंदा नहीं होंगे जिससे फैंस भी काफी निराश हुए थे। अब परेश ने गोविंदा के जाने और उनकी जगह लेने वाले मनोज बाजपेयी को लेकर बात की।
मनोज और अक्षय का अलग होगा कॉम्बिनेशन
बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए परेश ने कन्फर्म किया कि मनोज बाजपेयी ही गोविंदा को रिप्लेस कर रहे हैं, फिल्म में। अक्षय और मनोज के साथ काम करने पर परेश ने कहा, 'ये एक अलग और यूनीक कॉम्बिनेशन होगा।'
गोविंदा के बाहर होने पर क्या बोले
गोविंदा के बाहर होने की वजह पर परेश ने कहा, ‘मुझे सच में कोई आइडिया नहीं। लेकिन हम गोविंदा को मिस जरूर करेंगे।’
परेश का फिल्म में डबल रोल
परेश ने फिल्म में डबल रोल करने पर भी बात की और कहा, ‘मैं एक्साइटेड हूं। मजा आएगा। धमाल होगा।’
पहले भी डबल रोल कर चुके हैं परेश
वैसे बता दें कि यह पहली बार नहीं जब परेश ने डबल रोल निभाया हो। इससे पहले वह अंदाज अपना अपना, जनम कुंडली और चोर मचाए शोर में काम कर चुके हैं डबल रोल में। वहीं ओए लकी लकी ओए में उन्होंने ट्रिपल रोल निभाया था।
गोविंदा काफी समय से फिल्मों से दूर
गोविंदा के बारे में बता दें कि वह काफी समय से सिल्वर स्क्रीन से गायब हैं। लास्ट वह 2019 में रिलीज हुई रंगीला राजा में नजर आए थे। फैंस अब उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं।
भागम भाग 2 की लीड एक्ट्रेस
भागम भाग 2 की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय और परेश के साथ मीनाक्षी चौधरी भी नजर आने वाली हैं। यह उनकी वापसी है हिंदी सिनेमा में। लास्ट वह साल 2019 में रिलीज हुई अपस्टार्ट्स में नजर आई थीं। मीनाक्षी, अक्षय के अपोजिट नजर आएंगी। मनोज के साथ की लीडिंग लेडी की सर्च अभी जारी है।
परेश-अक्षय की साथ में फिल्में
परेश और अक्षय इसके अलावा फिल्म हेरा फेरी 3, वेलकम टू द जंगल और भूत भंगला में नजर आने वाले हैं। भूत बंगला 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। हेरा फेरी 3 की रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है और वेलकम टू द जंगल इसी साल जून में रिलीज हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
