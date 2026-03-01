Hindustan Hindi News
हंसा-हंसा कर लोटपोट करने फिर आ रहा है 'मालामाल वीकली 2', परेश रावल ने किया कंफर्म

Mar 01, 2026 02:24 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी, 2006 की ओरिजिनल फिल्म एक ऐसे गांव की कहानी थी, जहां एक लॉटरी टिकट के खो जाने से अफरा-तफरी मच जाती है। इसके बाद उस टिकट पर मिलने वाली रकम का हर कोई हिस्सा चाहता है। ये मूवी अपने आप में बेहद शानदार है।

हंसा-हंसा कर लोटपोट करने फिर आ रहा है 'मालामाल वीकली 2', परेश रावल ने किया कंफर्म

कॉमेडी फिल्मों का जब भी जिक्र होता है, उसमें 'मालामाल वीकली' का नाम हमेशा ही टॉप पर रहता है। ये फिल्म आज भी दर्शकों की फेवरेट कॉमेडी मूवीज की लिस्ट में जरूर शामिल होगी। इस मूवी में सभी कलाकारों ने अपनी एक्टिंग के दर्शकों का दिल जीता। ऐसे में अब फैंस के लिए एक गुड न्यूज हैं। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी, 2006 में आई 'मालामाल वीकली' का दूसरा पार्ट आने वाला है। ऐसे में अब खदु 'मालामाल वीकली' में काम कर चुके परेश रावल ने फिल्म को लेकर कंफर्म किया है।

परेशा ने किया कंफर्म

एक तरफ जहां सभी लोग 'मालामाल वीकली 2' के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ परेश रावल ने इसे कंफर्म कर दिया है। हिन्दुस्तान टाइम्स से बात करते हुए परेश रावल ने एक्सक्लूसिवली बताया,'हां, यह सच है। मैं यह फिल्म कर रहा हूं।' इस बात से क्लियर हो गया है कि 'मालामाल वीकली 2' बन रही है और जल्द ही दर्शक इसे थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि, बाकी स्टार कास्ट को लेकर भी तक कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस नहीं की गई है।

'मालामाल वीकली' कास्ट

फिल्म के कास्ट की बात करें तो इसमें स्वर्गीय एक्टर ओम पुरी, राजपाल यादव और रितेश देशमुख, सुधा चंद्रन जैसे एक्टर थे। यह पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, जिसे 7 करोड़ रुपये के बजट से बनाया गया था। साथ ही फिल्म ने 42.7 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था।

इस फिल्म का रीबूट

इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रियदर्शन ने 2012 में कमाल धमाल मालामाल नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की थी, जिसे मालामाल वीकली का रीबूट माना जा रहा था। इसमें परेश, राजपाल, ओम, नाना पाटेकर और दूसरे कलाकार भी थे।

