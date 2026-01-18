आप हमारी शान हैं, परेश रावल ने की एआर रहमान की तारीफ, भड़के लोग; आप तब क्यों चुप थे जब...

संक्षेप: सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के बीच एआर रहमान ने अपने सफाई दी है। एआर रहमान की सफाई वाले वीडियो पर परेश रावल का रिएक्शन आया है। उन्होंने एआर रहमान को प्राइड बताया है।

म्यूजिक कंपोजर और सिंगर एआर रहमान अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें पिछले 8 साल से बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है इसकी वजह सांप्रदायिक हो सकती है। एआर रहमान के इस बयान पर आलोचनाओं के बीच उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। एआर रहमान के सफाई वाले वीडियो पर परेश रावल का भी रिएक्शन आया है।परेश रावल ने एआर रहमान को हमारी शान बताया। परेश रावल के इस बयान पर एक्स यूजर्स उनपर भड़क गए हैं।

एआर रहमान की हो रही आलोचना एआर रहमान ने सांप्रदायिक भेदभाव वाले वीडियो पर कंगना रनौत ने एआर रहमान पर अपनी नारजगी जाहिर की थी। सोशल मीडिया पर भी लोग एआर रहमान की आलोचना कर रहे थे। अपने बयान की वजह से हर तरफ से घिरे एआर रहमान ने सफाई दी।

एआर रहमान को परेशल रावल ने बताया शान एआर रहमान के एक फैन पेज ने एआर रहमान का वो वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने री-शेयर किया। उन्होंने वीडियो री-शेयर करते हुए लिखा- हम आपको प्यार करते हैं सर। आप हमारी शान हैं।