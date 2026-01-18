Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडParesh Rawal Calls AR Rahman Pride of nation after his clarification video netizens react
आप हमारी शान हैं, परेश रावल ने की एआर रहमान की तारीफ, भड़के लोग; आप तब क्यों चुप थे जब...

आप हमारी शान हैं, परेश रावल ने की एआर रहमान की तारीफ, भड़के लोग; आप तब क्यों चुप थे जब...

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के बीच एआर रहमान ने अपने सफाई दी है। एआर रहमान की सफाई वाले वीडियो पर परेश रावल का रिएक्शन आया है। उन्होंने एआर रहमान को प्राइड बताया है। 

Jan 18, 2026 05:33 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

म्यूजिक कंपोजर और सिंगर एआर रहमान अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें पिछले 8 साल से बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है इसकी वजह सांप्रदायिक हो सकती है। एआर रहमान के इस बयान पर आलोचनाओं के बीच उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। एआर रहमान के सफाई वाले वीडियो पर परेश रावल का भी रिएक्शन आया है।परेश रावल ने एआर रहमान को हमारी शान बताया। परेश रावल के इस बयान पर एक्स यूजर्स उनपर भड़क गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एआर रहमान की हो रही आलोचना

एआर रहमान ने सांप्रदायिक भेदभाव वाले वीडियो पर कंगना रनौत ने एआर रहमान पर अपनी नारजगी जाहिर की थी। सोशल मीडिया पर भी लोग एआर रहमान की आलोचना कर रहे थे। अपने बयान की वजह से हर तरफ से घिरे एआर रहमान ने सफाई दी।

ये भी पढ़ें:भारत मेरा घर, किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं; चौतरफा घिरे रहमान की सफाई

एआर रहमान को परेशल रावल ने बताया शान

एआर रहमान के एक फैन पेज ने एआर रहमान का वो वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने री-शेयर किया। उन्होंने वीडियो री-शेयर करते हुए लिखा- हम आपको प्यार करते हैं सर। आप हमारी शान हैं।

परेश रावल से नाराज एक्स यूजर्स

परेश रावल के इस रिएक्शन पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया है। एआर रहमान की तारीफ पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। एक यूजर ने लिखा- नहीं, वो हमारी शान नहीं हैं, न हम उनसे प्यार करते हैं। आप अपने लिए बोलिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा-आप उनसे प्यार करते हैं ठीक है, लेकिन आप तब क्यों कुछ नहीं बोले जब उन्होंने कहा कि मुस्लिम होने के कारण भारत में काम नहीं मिल रहा। एक ने लिखा- क्या बात है, बीजेपी में रहकर ये कहने के लिए कलेजा चाहिए। एक ने कहा कि परेश जी आप इन्हें देश की शान कैसे बुला सकते हैं। इन्होंने हिंदुओं और भारत का अपमान किया है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
AR Rahman

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।