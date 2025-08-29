जाह्नवी कपूर को जब ओरी को बताना पड़ा अपना पति, बताया मजेदार किस्सा

जाह्नवी कपूर शिखर पहाड़िया को डेट कर रही हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं। उनके पिता बोनी कपूर भी इस रिश्ते के लिए राजी हैं। अब जाह्नवी ने बताया कि वह ओरी को अपना पति बता चुकी हैं।

जाह्नवी कपूर ओरी की काफी अच्छी दोस्त हैं। वह उनके साथ कई बार ट्रिप पर भी जाती रहती हैं। जाह्नवी ने एक चिट-चैट सेशन के दौरान बताया कि जब विदेश में लोग उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो वह खुद को शादीशुदा बताती हैं। एक बार ओरी को पति भी बता चुकी हैं।

खुद को शादीशुदा बता चुकी हैं जाह्नवी जाह्नवी से उनके परम सुंदरी को-एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पूछा कि किसी ने उन पर किसी ने डोरे डालने की कोशिश की तो कोई फनी बहाना जिसे बोलकर उन्होंने अपना पीछा छुड़वाया। इस पर जाह्नवी ने जवाब दिया, 'मैं बहुत बार बोल चुकी हूं कि शादीशुदा हूं। ऐसा भारत के बाहर ही होता है। लॉस एंजिलिस में बहुत से वेटर्स मुझे अपना फोन नंबर भेजते थे या ऐसा कुछ जो मैंने ऑर्डर नहीं किया। एक बार मैं ओरी के साथ थी और बोल दिया, ये मेरे पति हैं।' जाह्नवी और सिद्धार्थ का ये वीडियो IMDb के यूट्यूब चैनल पर है।

पहली डेट पर कैसे बिगड़ता है इम्प्रेशन जाह्नवी ने यह भी बताया कि पहली डेट पर क्या चीजें इम्प्रेशन खराब कर सकती हैं। बोलीं, 'पहली डेट अहम होती है। उन्हें लेट नहीं आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। उन्हें नर्वस नहीं दिखना चाहिए।' जाह्नवी ने बताया कि मटीरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा इमोशनल चीजें ज्यादा मायने रखती हैं।