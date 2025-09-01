Param Sundari OTT Release Sidharth Malhotra Movie to Land on this Platform OTT: 'परम सुंदरी' ओटीटी पर कहां होगी रिलीज? फैंस को बस इतने दिन और करना होगा इंतजार!, Bollywood Hindi News - Hindustan
OTT: 'परम सुंदरी' ओटीटी पर कहां होगी रिलीज? फैंस को बस इतने दिन और करना होगा इंतजार!

Param Sundari OTT Release: सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी की ओटीटी रिलीज का अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि मेकर्स कब और कहां इस फिल्म को ओटीटी पर ला सकते हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 05:59 AM
बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। पहले ही वीकेंड में यह 26 करोड़ 75 लाख रुपये की कमाई कर चुकी है और शुरुआती 3 दिनों में कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर गया है। लेकिन अगर आप इस फिल्म के ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सब्र और करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर फिल्म की थिएटर्स में परफॉर्मेंस अच्छी रही तो मेकर्स इसकी ओटीटी रिलीज को पुश कर सकते हैं। फिलहाल ओटीटी पर फिल्म कहां रिलीज होगी इस बारे में कुछ जानकारी सामने आई है।

किस ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म?

ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट नहीं बताई गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि दर्शक अक्टूबर से इस फिल्म को ओटीटी पर देख सकेंगे। यानि लगभग एक महीने के बाद फिल्म कभी भी ओटीटी पर आ सकती है। गॉसिप्स हैं कि थिएटर्स में रिलीज करने के 8 हफ्ते बाद मेकर्स ने इस फिल्म को ओटीटी पर लाने का प्लान बनाया है।

क्या है फिल्म 'परम सुंदरी' की कहानी

बता दें कि सिद्धार्थ-जाह्नवी की यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सिनेमाघरों में 25 जून को आने वाली थी, लेकिन तब कॉम्पटिशन ज्यादा होने के चलते मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी थी। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह कहानी है परम नाम के एक लड़के की जो अपनी खुद की डेटिंग ऐप लॉन्च करना चाहता है और सुंदरी नाम की लड़की की, जिस पर उसका दिल आ जाता है।

फिल्म का बजट और IMDb पर रेटिंग

जहां परम एक ही नजर में सुंदरी (जाह्नवी कपूर) को पसंद कर लेता है, लेकिन सुंदरी उससे खास इंप्रेस नहीं है। हीरोइन को रिझाने की कवायद और इस बीच बहुत सारे ड्रामे से होकर गुजरती यह फिल्म जब अपने अंजाम तक पहुंचती है तो क्या दर्शकों को पसंद आती है या नहीं। यही इसकी कहानी है 45 से 60 करोड़ की लागत के बीच बनी 'परम सुंदरी' को IMDb पर 7.1 रेटिंग मिली है।

