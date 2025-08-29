‘परम सुंदरी’ का डे 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जानिए सिद्धार्थ-जाह्नवी की फिल्म ने कितने करोड़ कमाए

‘परम सुंदरी’ का डे 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जानिए सिद्धार्थ-जाह्नवी की फिल्म ने कितने करोड़ कमाए
‘परम सुंदरी’ ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की है। अब फिल्म की असली परीक्षा शनिवार और रविवार को होगी, जब यह साफ होगा कि सिद्धार्थ-जाह्नवी की जोड़ी दर्शकों को थिएटर तक खींच पाती है या नहीं।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म ‘परम सुंदरी’ को दर्शकों से फिलहाल ठंडी प्रतिक्रिया मिल रही है। सोशल मीडिया पर इसके कुछ गाने जरूर ट्रेंड कर रहे हैं और स्टारकास्ट को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ओपनिंग डे पर दर्शकों को खींचने में नाकाम रही। क्रिटिक्स की तरफ से भी फिल्म को औसत दर्जे के रिव्यू ही मिले, नतीजतन इसकी शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाई।
Sacnilk की शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि ‘परम सुंदरी’ ने पहले दिन भारत में सिर्फ 5.03 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की है। ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट डे ऑक्यूपेंसी करीब 10.64% रही। यह आंकड़ा सिद्धार्थ की पिछली फिल्म ‘योद्धा’ (4.1 करोड़) से भले ही बेहतर है, लेकिन ‘कपूर एंड सन्स’ (6.9 करोड़) जैसी उनकी फिल्मों के मुकाबले कमजोर है। दिलचस्प बात यह रही कि देशभर में इसे 4908 शोज मिले, लेकिन औसत ऑक्यूपेंसी डबल डिजिट से ऊपर नहीं जा सकी।
कमजोर ओपनिंग के बाद अब मेकर्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स की सारी उम्मीदें वीकेंड की कमाई पर टिकी हैं। उनका कहना है कि अगर वर्ड-ऑफ-माउथ पॉजिटिव हुआ तो फिल्म थोड़ा संभल सकती है, वरना ‘परम सुंदरी’ भी उन रिलीज़ में गिनी जाएगी जिन्हें दर्शक जल्दी ही भुला देते हैं।
