Param Sundari Bo Prediction : पहले दिन इतने करोड़ कमा सकती है जाह्नवी और सिद्धार्थ की फिल्म
जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी को लेकर काफी दिनों से बज है। इस फिल्म के जरिए दोनों पहली बार साथ काम कर रहे हैं। अब इस बीच रिपोर्ट आ रही है कि फिल्म पहले दिन कितने करोड़ कमा सकती है।
जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म 29 अगस्त को रिलीज हो रही है। अब तक फिल्म के गानों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और सिद्धार्थ-जाह्नवी की जोड़ी को भी फैंस पसंद कर रहे हैं। अब फिल्म की रिलीज से पहले सभी यही सोच रहे हैं कि आखिर फिल्म पहले दिन क्या कमाल कर पाएगी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा।
कितनी हो सकती कमाई
बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पहले दिन 6-7 करोड़ की कमाई कर सकती है। यह अमाउंट डीसेंट है।
कितनी टिकट बुक हुईं
रिपोर्ट्स के मुताबिक परम सुंदरी की 12 हजार टिकट से ज्यादा बिक गई हैं पहले दिन के 11 बजे तक के लिए। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म के प्री सेल 40 हजार टिकट तक पहुंच सकती है।
वैसे परम सुंदरी का किसी फिल्म के साथ कोई बड़ी टक्कर नहीं है बॉक्स ऑफिस पर। इससे हो सकता है कि फिल्म आगे अच्छी कमाई करे। फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का फायदा हो सकता है।
बता दें कि फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी रिलीज से पहले और इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर और सेलिब्रिटी दोस्त सिमोन ने पहला रिव्यू दिया है। उन्होंने लिखा, रॉम कॉम काफी अच्छा है। ऐसा कुछ है नहीं जो परम सुंदरी में अच्छा ना लगा हो। यह काफी अच्छी फिल्म है और एंटरटेनिंग भी
