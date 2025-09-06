Param Sundari Box Office: शनिवार को 'परम सुंदरी' ने 'द बंगाल फाइल्स' को छोड़ा पीछे, कर डाली इतनी कमाई
तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी फिल्म 'परम सुंदरी' ने 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं। फिल्म में पहली बार फ्रेश जोड़ी यानी सिद्धार्थ और जाह्नवी को ऑन स्क्रीन काफी पसंद किया गया। हालांकि, फिल्म उतना कलेक्शन नहीं कर रही है, जितना इससे उम्मीद की गई थी। ऐसे में अब इस फिल्म के सामने दो बड़ी फिल्में 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' खड़ी हैं। इसी बीच अब 'परम सुंदरी' के शनिवार के दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं अब तक इसने कितना कलेक्शन कर लिया?
'द बंगाल फाइल्स' से की ज्यादा कमाई
'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के ठीक-ठाक रिव्यू मिले हैं। 'परम सुंदरी' की तो करीब 50 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म को IMDb पर 7.1 रेटिंग मिली है। वहीं, अब इसके शनिवार के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'परम सुंदरी' ने 9वें दिन खबर लिखते तक 2.00 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 43.50 करोड़ रुपये हो गया है।
डे वाइज देखें 'परम सुंदरी' का कलेक्शन
डे 1- 7.25 करोड़ रुपये
डे 2- 9.25 करोड़ रुपये
डे 3- 10.25 करोड़ रुपये
डे 4- 3.25 करोड़ रुपये
डे 5- 4.25 करोड़ रुपये
डे 6- 2.85 करोड़ रुपये
डे 7- 2.65 करोड़ रुपये
डे 8- 1.75 करोड़ रुपये
डे 9- 2.00 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
टोटल कलेक्शन- 43.50 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
जाने 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' का कलेक्शन
5 सितंबर को टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' और मिथुन चक्रवर्ती की 'द बंगाल फाइल्स' रिलीज हुई है। ये दोनों ही फिल्में अब 'परम सुंदरी' को तगड़ी टक्कर दे रही है। दोनों फिल्मों के कलेक्शन की बात करें तो ओपनिंग डे पर 'द बंगाल फाइल्स' ने 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'द बंगाल फाइल्स' ने शनिवार को 1.78 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 3.53 करोड़ रुपये हो गया है। 'बागी 4' के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर इसने 12 करोड़ रुपये कमाए थे। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'बागी 4' ने शनिवार को 7.01 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 19.01 करोड़ रुपये हो गया है।
