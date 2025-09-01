Param Sundari BO Day 4: वीकेंड के बाद धड़ाम हुई 'परम सुंदरी', सोमवार को हुई बस इतनी कमाई

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' के रिलीज का दर्शकों के काफी वक्त से इंतजार था। पहली बार फैंस को ऑन स्क्रीन सिद्धार्थ और जाह्नवी की फ्रेश जोड़ी देखने को मिली। ऐसे में ये फिल्म 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। फिल्म की कहानी दर्शकों काफी पसंद आ रही है। ऐसे में अब 'परम सुंदरी' के सोमवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं वीकेंड के बाद फिल्म का क्या हाल रहा?

कैसी रही सोमवार की शुरुआत?

तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी फिल्म 'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के ठीक ठाक रिव्यू मिले हैं। फिल्म में दोनों की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। मूवी की कहानी की बात करें तो यह कहानी है परम नाम के एक लड़के की जो अपनी खुद की डेटिंग ऐप लॉन्च करना चाहता है और सुंदरी नाम की लड़की, जिस पर उसका दिल आ जाता है। करीब 60 करोड़ की लागत के बीच बनी 'परम सुंदरी' को IMDb पर 7.1 रेटिंग मिली है। वहीं, अब इसके सोमवार के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'परम सुंदरी' ने चौथे दिन खबर लिखते तक 3.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 30.25 करोड़ रुपये हो गया है।