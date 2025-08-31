Param Sundari Box Office Collection Day 3 Collection 26 19 Crore Sidharth Malhotra Jahnvi Kapoor Romantic Comedy Drama परम सुंदरी ने सिद्धार्थ की इन 8 फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन को छोड़ा पीछे, तीसरे दिन कमाए इतने करोड़, Bollywood Hindi News - Hindustan
परम सुंदरी ने सिद्धार्थ की इन 8 फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन को छोड़ा पीछे, तीसरे दिन कमाए इतने करोड़

परम सुंदरी की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत हुई है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर अहम भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म का अभी तक का कलेक्शन 26.19 करोड़ की कमाई कर ली है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 10:30 PM
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत हुई है। फिल्म ने दूसरे दिन ही अर्जुन कपूर की फिल्म मेरे हस्बेंड की बीवी के टोटल कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया था। फिल्म ने आज यानी रविवार को भी अच्छी कमाई की है। फिल्म ने 31 अगस्त को 9.69 करोड़ की कमाई की है। सिद्धार्थ और जाह्नवी कपूर की इस रोमांटिक फिल्म की तुलना शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से हुई है।

तीसरे दिन कितनी हुई परम सुंदरी की कमाई

sacnilk.com की मानें तो फिल्म ने अबतक 26.19 करोड़ की कमाई कर ली है। रात 10 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवार को 9.69 करोड़ की कमाई की है।

परम सुंदरी की पहले दो दिन की कमाई

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 7.25 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनिवार को 9.25 करोड़ की कमाई की थी।

तीसरे दिन ही सिद्धार्थ की इन फिल्मों का टूटा रिकॉर्ड

सिद्धार्थ की इस फिल्म ने तीसरे दिन में अपनी ही कई फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन फिल्मों में सिद्धार्थ की फिल्म हंसी तो फंसी है (18.40 करोड़) बार-बार देखो (21.16 करोड़), अ जेंटलमेन (13.13 करोड़) , इत्तेफाक (16.05 करोड़), अय्यारी (11.70 करोड़), जबरिया जोड़ी (10.90 करोड़), योद्धा (14.25 करोड़) और मरजांवा (24.42 करोड़) जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं।

