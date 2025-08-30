Box Office Collection: परम सुंदरी ने दूसरे दिन ही इस फिल्म को छोड़ा पीछे, कमाए इतने करोड़
परम सुंदरी ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में अर्जुन कपूर की फिल्म मेरे हसबेंड की बीवी के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया है। फिल्म ने आज यानी 30 अगस्त को 9.22 करोड़ की कमाई की है।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी को रिलीज हुए आज दूसरा दिन हो गया है। फिल्म ने दूसरे दिन कमाई के मामले में अर्जुन कपूर की फिल्म मेरे हसबेंड की बीवी को पीछे छोड़ दिया है। परम सुंदरी ने आज यानी 30 अगस्त को 9.22 करोड़ की कमाई की है। यह फिल्म 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
परम सुंदरी ने दूसरे दिन की कितनी कमाई
sacnilk.com की मानें तो परम सुंदरी ने पहले दिन 7.25 करोड़ की कमाई की थी। आज यानी दूसरे दिन फिल्म में 9.22 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म ने भारत में 16.47 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ परम सुंदरी सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है।
अर्जुन कपूर की फिल्म को छोड़ा पीछे
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी ने अर्जुन कपूर, रकुल प्रीत सिंह और भूमि पेडनेकर की फिल्म मेरी हसबेंड की बीवी को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। मेरे हसबेंड की बीवी ने भारत में 12.85 करोड़ की कमाई की थी।
फिल्म को किसने किया है डायरेक्ट?
परम सुंदरी की बात करें तो इस फिल्म को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है। वहीं, फिल्म को दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। सिद्धार्थ और जाह्नवी के अलावा फिल्म में संजय कपूर, मनजोत सिंह, इनायत वर्मा और रेन्जी पणिक्कर जैसे कलाकार अहम रोल में नजर आए हैं।
