Box Office: दूसरे दिन 36% बढ़ी 'परम सुंदरी' की कमाई, जानिए एक्सपर्ट क्यों कर रहे हैं इसकी तारीफ
Param Sundari Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' को बॉक्स ऑफिस पर काफी क्रेजी रिएक्शन मिल रहा है। फिल्म की कमाई का ग्राफ दूसरे दिन काफी तेजी से ऊपर गया है।
बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन लंबी छलांग लगाई है। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 7 करोड़ 37 लाख रुपये था और दूसरे दिन यह आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ 7 लाख रुपये हो गया है। शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म की कमाई में दूसरे दिन 36.64% की ग्रोथ देखने को मिली है। फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए ट्रेड विशेषज्ञ तरण आदर्श ने अपनी X पोस्ट में बताया है कि रविवार को अगर यह फिल्म डबल डिजिट में कमाई करती है तो आंकड़ा 27 करोड़ के थोड़ा कम-ज्यादा पहुंच सकता है।
बिना किसी ऑफर के आगे बढ़ रही फिल्म
तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को बनाने में 50 से 60 करोड़ रुपये के बीच खर्च किए हैं। ऐसे में फिल्म को अपनी लागत निकालने के लिए पहले हफ्ते में शानदार प्रदर्शन करना होगा। लेकिन तरण आदर्श की पोस्ट के मुताबिक फिल्म को यह आंकड़ा छूने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तरण आदर्श ने अपनी पोस्ट में बताया, "फिल्म की परफॉर्मेंस को खास बनाने वाली बात यह है कि 'परम सुंदरी' ने डिस्काउंट में टिकट बेचकर या फिर एक पर एक फ्री टिकट वाला ऑफर चलाकर यह आंकड़ा हासिल नहीं किया है। हाल ही में रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों के बावजूद पहले दिन से फिल्म आगे बढ़ती रही है।
फिल्म की रेटिंग और अब तक की कमाई
कमाई की बात करें पहले दिन यानि शुक्रवार को 7 करोड़ 37 लाख रुपये की कमाई करके दूसरे दिन इस फिल्म ने 10 करोड़ 7 लाख रुपये कमाए। इस तरह फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 17 करोड़ 44 लाख रुपये हो चुकी है। फिल्म की रेटिंग और रिव्यू की बात करें तो जहां एक तरफ फिल्म को क्रिटिक्स ने मिले-जुले रिव्यूज दिए हैं वहीं जनता को यह फिल्म पसंद आई है और IMDb पर इसकी रेटिंग 7 से ज्यादा रही है। लेकिन क्या रविवार को दमदार कमाई के साथ यह फिल्म आगे भी यही रफ्तार कायम रख पाएगी? यह जल्द ही साफ हो जाएगा।
