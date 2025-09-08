Param Sundari Box Office: 50 करोड़ क्लब में शामिल होने में छूटे 'परम सुंदरी' के पसीने, लाखों में सिमटी कमाई

'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। 'परम सुंदरी' की तो करीब 50 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म को IMDb पर 7.1 रेटिंग मिली है। पहली बार दोनों स्टार्स स्क्रीन शेयर कर रहे हैं।

Mon, 8 Sep 2025 10:18 PM

Param Sundari Box Office Collection: तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी फिल्म 'परम सुंदरी' में बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं। ये फिल्म 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मूवी में सिद्धार्थ और जाह्नवी के रोल को काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में अब 'परम सुंदरी' के सामने दो बड़ी फिल्में 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' खड़ी हैं। इसी बीच अब 'परम सुंदरी' के सोमवार के दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं अब तक इसने कितना कलेक्शन कर लिया?

सोमवार को रहा ये हाल 'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। 'परम सुंदरी' की तो करीब 50 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म को IMDb पर 7.1 रेटिंग मिली है। पहली बार दोनों स्टार्स स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के ठीक-ठाक रिव्यू मिले हैं। वहीं, अब इसके सोमवार के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'परम सुंदरी' ने 11 वें दिन खबर लिखते तक 0.59 लाख रुपये की कमाई कर ली है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 46.59 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'परम सुंदरी' का कलेक्शन डे 1- 7.25 करोड़ रुपये

डे 2- 9.25 करोड़ रुपये

डे 3- 10.25 करोड़ रुपये

डे 4- 3.25 करोड़ रुपये

डे 5- 4.25 करोड़ रुपये

डे 6- 2.85 करोड़ रुपये

डे 7- 2.65 करोड़ रुपये

डे 8- 1.75 करोड़ रुपये

डे 9- 2.00 करोड़ रुपये

डे 10- 2.50 करोड़ रुपये

डे 11- 0.59 लाख रुपये (अर्ली रिपोर्ट)