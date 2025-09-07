Param Sundari Box Office Collection Day 10 Sidharth Malhotra And Janhvi Kapoor Movie Earring The Bengal Files Baaghi 4 Param Sundari Box Office: 50 करोड़ी बनने से बस चंद कदम दूर 'परम सुंदरी',संडे को कर डाली इतनी कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडParam Sundari Box Office Collection Day 10 Sidharth Malhotra And Janhvi Kapoor Movie Earring The Bengal Files Baaghi 4

Param Sundari Box Office: 50 करोड़ी बनने से बस चंद कदम दूर 'परम सुंदरी',संडे को कर डाली इतनी कमाई

पहली बार 'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने स्क्रीन शेयर किया है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के ठीक-ठाक रिव्यू मिले हैं। 'परम सुंदरी' की तो करीब 50 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म को IMDb पर 7.1 रेटिंग मिली है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 10:49 PM
share Share
Follow Us on
Param Sundari Box Office: 50 करोड़ी बनने से बस चंद कदम दूर 'परम सुंदरी',संडे को कर डाली इतनी कमाई

तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी फिल्म 'परम सुंदरी' ने 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं। ऐसे में अब 'परम सुंदरी' के सामने दो बड़ी फिल्में 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' खड़ी हैं। इसी बीच अब 'परम सुंदरी' के रविवार के दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं अब तक इसने कितना कलेक्शन कर लिया?

संडे को हुई शानदार कमाई

'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। पहली बार दोनों स्टार्स स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के ठीक-ठाक रिव्यू मिले हैं। 'परम सुंदरी' की तो करीब 50 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म को IMDb पर 7.1 रेटिंग मिली है। वहीं, अब इसके रविवार के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'परम सुंदरी' ने 10 वें दिन खबर लिखते तक 2.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 46.00 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'परम सुंदरी' का कलेक्शन

डे 1- 7.25 करोड़ रुपये

डे 2- 9.25 करोड़ रुपये

डे 3- 10.25 करोड़ रुपये

डे 4- 3.25 करोड़ रुपये

डे 5- 4.25 करोड़ रुपये

डे 6- 2.85 करोड़ रुपये

डे 7- 2.65 करोड़ रुपये

डे 8- 1.75 करोड़ रुपये

डे 9- 2.00 करोड़ रुपये

डे 10- 2.50 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 46.00 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Param Sundari sidharth malhotra Janhvi Kapoor अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।