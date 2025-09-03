Box Office: फिर चढ़ा 'परम सुंदरी' की कमाई का ग्राफ, 'वश लेवल 2' ने 8वें दिन किया यह कमाल
Box Office: भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी 2 अलग-अलग जॉनर की फिल्में एक साथ मौजूद हैं। दोनों ही फिल्मों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। चलिए जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर इनकी अभी तक की कमाई।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' की कमाई में सोमवार को थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन मंगलवार को इसने फिर एक बार रफ्तार पकड़ी और कमाई का ग्राफ ऊपर चढ़ गया। उधर जानकी बोडीवाला की फिल्म 'वश लेवल 2' भी अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में कदम रख चुकी है। महज 8 दिनों में इस फिल्म ने अपना बजट रिकवर कर लिया है।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' ने रिलीज के बाद शुरुआती 3 दिनों तक लगातार ग्रोथ दिखाई। रिलीज डेट पर इसकी कमाई 7.25 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 9.25 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 10.25 करोड़ रुपये रही थी। लेकिन मंडे टेस्ट में फिल्म को थोड़ी मुश्किल आई और इसकी दिन की कमाई घटकर 3.25 करोड़ रुपये रह गई। लेकिन मंगलवार को इसने फिर एक बार जोर दिखाया और कमाई का ग्राफ फिर से ऊपर चढ़ता दिखा। फिल्म की 5वें दिन की कमाई 4 करोड़ 25 लाख रुपये रही है।
जहां 'परम सुंदरी' की 5वें दिन तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 34 करोड़ 25 लाख रुपये हो गई है, तो वहीं हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'वश लेवल 2' भी अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में कदम रख चुकी है। तकरीबन 8 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने बीते मंगलवार को 1 करोड़ रुपये का बिजनेस किया और इस तरह फिल्म की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक की कुल कमाई 8 करोड़ 59 लाख रुपये हो चुकी है। इसके पहले पार्ट ने सिर्फ 3 करोड़ 75 लाख रुपये कमाए थे। मालूम हो कि अजय देवगन की फिल्म 'शैतान' इसी फिल्म के फर्स्ट पार्ट का हिंदी रीमेक थी।
