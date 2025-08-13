parag tyagi shares emotional post for shefali jariwala on their 11th wedding anniversary see शादी की 11 वीं सालगिरह पर शेफाली जरीवाला को याद आर इमोशनल हुए पराग त्यागी, कहा-अब तुम्हारे बिना…, Bollywood Hindi News - Hindustan
शादी की 11 वीं सालगिरह पर शेफाली जरीवाला को याद आर इमोशनल हुए पराग त्यागी, कहा-अब तुम्हारे बिना…

एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी ने शादी की 11वीं सालगिरह पर अपनी परी के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। पराग ने 15 साल पहले हुई पहली मुलाकात और फिर अपनी शादी के दिन को याद किया है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 06:33 AM
कांटा लगा फेम एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन को डेढ़ महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन उनके पति और एक्टर पारग त्यागी इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। पराग अक्सर सोशल मीडिया पर शेफाली को याद करते हुए पोस्ट शेयर करते हैं। ये सफर पराग के लिए मुश्किल होता जा रहा है। वो अपने पालतू डॉग सिम्बा का ख्याल भी अकेले रख रहे हैं। अब उन्होंने अपनी शादी कि 11वीं सालगिरह पर शेफाली को याद करते हुए इमोशनल पोस्ट शेयर किया है।

पराग का शेफाली के नाम पोस्ट

पारग ने शादी के शुरुआती दिनों की अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें दोनों वेडिंग रिंग फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा, “मेरी जान, मेरी परी… जब मैंने तुम्हें 15 साल पहले पहली बार देखा था, तभी समझ गया था कि तुम ही मेरी जिंदगी की वो खास इंसान हो। और 11 साल पहले इसी तारीख को तुमने मुझसे शादी करने का फैसला लिया। मेरी जिंदगी में आने और मुझे बिना शर्त इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। तुमने मेरी जिंदगी को खूबसूरत और रंगीन बना दिया, मुझे मस्ती से जीना सिखाया। अब तुम्हारे बिना भी हमारी मस्ती वाली यादों को जी रहा हूं। तुम्हें आखिरी सांस तक और उसके बाद भी प्यार करूंगा। 12 अगस्त 2010 से लेकर हमेशा के लिए हम साथ हैं।”

शेफाली जरीवाला का निधन

42 साल की उम्र में शेफाली का 27 जून को मुंबई स्थित घर पर कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने की वजह ब्लड प्रेशर का लो होना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेफाली एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवा रही थीं जो उनके बीपी के लो होने की वजह मानी जा रही है। बताया गया कि मौत वाले दिन शेफाली व्रत पर थीं और खाली पेट उन्होंने एंटी-एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया था। इससे ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया और हार्ट अटैक आ गया।

