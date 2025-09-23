पराग त्यागी ने बताया क्या हुआ था शेफाली की मौत वाली रात, बोले- सांस 1-2 बार आई, लेकिन बॉडी...

शेफाली जरीवाला के निधन के काफी समय बाद अब पराग त्यागी ने बताया कि उस रात क्या हुआ था शेफाली के निधन के समय। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे शेफाली के सपने अब वह पूरा कर रहे हैं।

शेफाली जरीवाला के निधन से सभी को बड़ा झटका लगा था। हालांकि एक्ट्रेस के निधन के बाद से पराग उनकी हर अधूरी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। वहीं वह सोशल मीडिया पर शेफाली को लेकर पोस्ट करते रहते हैं। अब पराग ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शेफाली के आखिरी पलों के बारे में बताया। उन्होंने आगे यह भी बताया कि वह अब शेफाली की कौनसी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं।

क्या हुआ था शेफाली के साथ पराग ने एक पॉडकास्ट में भरी आंखों के साथ कहा, 'सांस एक-दो बार आई, लेकिन बॉडी पूरी छोड़ चुकी थी, मैं उठा नहीं पा रहा था।' उन्होंने आगे कहा, 'सीपीआर माउथ टू माउथ देकर थोड़ी सी सांस लगी, आवाज भी आई, लेकिन फिर उन्होंने कहा कोरनिया मूव नहीं कर रहा है।'

कई चीजें साथ में की थी प्लान पराग ने फिर लाइफ को लेकर कहा, 'हमें नहीं पता होता कब क्या हो जाए। हम काफी चीजें करने वाले थे। लाइफ में हम काफी चीजें प्लान करते हैं, क्या कमाना है, क्या अचीव करना है, लेकिन एंड में सब मेरे हाथ से निकल गया।'

शेफाली के सपनों को लेकर बोले शेफाली के सपने और प्लान को लेकर पराग ने कहा, ‘वह लड़कियों को पढ़ाना चाहती हैं। वह लड़कियों के लिए काम करना चाहती थीं और मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। मैं अकेले यह नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भगवान कर सकते हैं।’