जया बच्चन से नाराज हुए पैप्स, बोले- अपने पोते अगस्त्य की फिल्म ‘इक्कीस’ को अब खुद प्रमोट कर लें

संक्षेप: जया बच्चन ने पपराजी पर आपत्तिजनक कमेंट किया। ऐसे में पपराजी उनसे नाराज हो गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि जया बच्चन को बायकॉट करो। वहीं कुछ कह रहे हैं कि अब अपने पोते की फिल्म बिना पैप्स के प्रमोट कर लो।

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन का पपराजी के साथ हमेशा से खट्टा-मीठा रिश्ता रहा है। हालांकि, विवाद तब खड़ा हुआ जब जया ने आपत्तिजनक बयान दिया। दरअसल, एक इवेंट में जर्नलिस्ट बरखा दत्त से बात करते हुए जया ने पपराजी के बारे में कहा, "ये लोग कौन हैं? क्या इन्हें इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेन किया गया है? आप इन्हें मीडिया कहते हैं? ये जो बाहर गंदे गंदे पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेकर खड़े रहते हैं… उन्हें लगता है कि उनके पास मोबाइल है तो वे आपकी फोटो ले सकते हैं और जो चाहें कह सकते हैं। और जिस तरह के कमेंट्स वे करते हैं — ये लोग किस तरह के लोग हैं? कहां से आते हैं? किस तरह की एजुकेशन है? क्या बैकग्राउंड है?”

“हम ‘मीडिया’ नहीं हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया हैं” एचटी सिटी से बात करते हुए पल्लव पालीवाल ने कहा, “उन्होंने जो कहा, वह बुरा है। उनके पोते अगस्त्य की फिल्म ‘इक्कीस’ रिलीज होने वाली है, क्या होगा अगर पैप्स प्रमोशन कवर करने नहीं आएंगे। अमिताभ जी हर रविवार को उनके घर के बाहर आते हैं, कोई बड़ा मीडिया इसे कवर नहीं करता, यह हम पैप्स हैं। किसी को उसके दिखने के आधार पर जज करना, जो लोग दिन-रात मेहनत करते हैं… वह शायद यह सोच रही हों कि हम ‘मीडिया’ नहीं हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा तेजी से देखे जाने वाला मीडियम हैं। अगर जया जी अगस्त्य की फिल्म को बिना पैप्स के, खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट करके प्रमोट कर सकती हैं, तो ठीक है। आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।”

‘मैं जया जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन…’ मानव मंगलानी कहते हैं, “मैं जया जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वह अभी तक डिजिटल जमाने के साथ इवॉल्व नहीं हुई हैं। प्रिंट से डिजिटल में बदलाव उनके लिए समझना मुश्किल है, शायद उनके बच्चे और नाती-पोते उन्हें समझा सकें। साथ ही, कुछ YouTubers और अच्छे फॉलोअर्स वाले इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स के अचानक आने से फील्ड में कुछ अफरा-तफरी मच गई है, ये लोग सेलेब्स से किसी तरह का रिस्पॉन्स पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं जिससे उनका वीडियो वायरल हो जाए, जो बिल्कुल भी एथिकल नहीं है और इसे तुरंत रोकने की जरूरत है।