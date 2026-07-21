नीली आंखों वाली ये एक्ट्रेस, 'पापा कहते हैं' से हुईं फेमस... अब संभाल रही हैं CEO की कुर्सी
‘पापा कहते हैं’ फेम एक्ट्रेस याद है? उन्होंने पहले बॉलीवुड के लिए आईआईटी की सीट छोड़ दी थी और फिर फिल्में छोड़ बड़ी कंपनी की सीईओ की कुर्सी संभाली।
90 के दशक में अपनी नीली आंखों और सादगी से दर्शकों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस काफी समय से चकाचौंध से दूर हैं। साल 2000 में उनकी आखिरी फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम 'वामसी' था। पहचाना? नहीं! चलिए इनके बारे में आपको और बताते हैं। 1995 में फिल्म 'नसीम' से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिर 'पापा कहते हैं' और 'होगी प्यार की जीत' जैसी कुछ फिल्मों से अपनी पहचान बताई।
टीवी में भी किया था काम
बड़े पर्दे पर सफलता न मिलने के बाद एक्ट्रेस साल 2000 के आसपास टेलीविजन की तरफ रुख किया। उन्होंने 'नरगिस', 'थोड़ा गम थोड़ी खुशी', 'डॉलर बाबू' और 'किट्टी पार्टी' जैसे शोज में काम किया। हालांकि, टीवी पर भी उनकी बात कुछ खास बन नहीं पाई। ऐसे में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना शुरू किया और दिसंबर 2003 में औरंगाबाद में एनआरआई आदित्य ढिल्लन संग सात फेरे ले लिए।
एक्ट्रेस का नाम
हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस मयूरी कांगू की। जब मयूरी 12वीं की पढ़ाई कर रही थीं, तब निर्देशक सईद अख्तर मिर्जा की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उन्हें फिल्म 'नसीम' का ऑफर दिया। शुरुआत में मयूरी अपनी पढ़ाई को लेकर झिझक रही थीं, लेकिन बाद में उन्होंने हां कर दी। इस फिल्म में उनकी अदाकारी देखकर महेश भट्ट इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मयूरी को 'पापा कहते हैं' में कास्ट कर लिया। ये फिल्म और इसका म्यूजिक हिट हो गया और मयूरी को बैक-टू-बैक फिल्में मिलने लगीं। इसके बाद उन्हें 'बेताबी', 'होगी प्यार की जीत' और 'बादल' जैसी फिल्मों में देखा गया।
छोड़ी IIT की सीट
मयूरी पढ़ाई में हमेशा से बेहद होशियार थीं और उनका सिलेक्शन आईआईटी कानपुर के लिए भी हो गया था। हालांकि, एक्टिंग के जुनून की वजह से उन्होंने कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। मयूरी के मुताबिक, उन्होंने करीब 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई तो सिनेमाघरों तक पहुंच ही नहीं सकीं।
अब क्या कर रही हैं?
शादी के बाद मयूरी अपने पति के साथ अमेरिका में बस गईं। वहां उन्होंने मार्केटिंग और फाइनेंस में अपनी एमबीए की डिग्री पूरी की और करीब 8 साल तक अमेरिकी कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम किया। फिर साल 2011 में उन्होंने बेटे कियान को जन्म दिया और साल 2013 में भारत लौट आईं। भारत वापस आकर उन्होंने मीडिया एजेंसी में बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर जॉइन किया। छह साल बाद मयूरी 'गूगल इंडिया' की इंडस्ट्री हेड बनीं। वहीं अब वह फ्रांस की कंपनी ‘पब्लिसिस ग्लोबल डिलीवरी’ की ग्लोबल एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम में शामिल हो गई हैं। इसके साथ ही मयूरी कांगो को पब्लिसिस ग्लोबल डिलीवरी की नई CEO नियुक्त किया गया है।
अब कैसी दिखती हैं मयूरी?
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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