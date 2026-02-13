बॉलीवुड का वो सिंगर, जिसने कभी ली मुकेश की जगह, क्यों रहे गुमनाम, भाई है गजल सम्राट, फिरोज खान ने ठुकरा दिया था गाना

आज हम आपको एक ऐसे सिंगर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कई ब्लॉकबस्टर गाने दिए, लेकिन अफसोस उन्हें इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल नहीं हुआ, जिसके वो हकदार थे। आपको ये भी जानकर हैरान होगी कि उनके सगे भाई इंडस्ट्री के दिग्गज गजल और प्लेबैक सिंगर थे।

पंकज उदास के भाई मनहर हम बात कर रहे हैं जाने माने गजल सिंगर पंकज उदास के भाई मनहर उदास की। मनहर अपनी मखमली आवाज से कई गानों को जिंदा कर चुके हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने गाए और अपने नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज किए। मनहर ने साल 1969 की फिल्म 'विश्वास' से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और 300 से अधिक फिल्मों में गाने गाए हैं।

केमिकल इंजीनियरिंग कर बने सिंगर मनहर उदास ने केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सिंगिंग की राह चुनी। उन्हें पहला ब्रेक एक अजीब सी घटना के चलते मिला। फिल्म 'विश्वास' के लिए म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी ने मनहर को गाना सिर्फ डब करने को कहा था। प्लान ये था कि बाद में इस गाने को लीजेंडरी सिंगर मुकेश जी गाने का फाइनल वर्जन रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब खुद मुकेश जी ने मनहर उदास का वर्जन सुना तो इस वर्जन में कोई कमी नहीं है इसे ऐसे ही फिल्म में रखिए। ये गाना था, 'आपसे हमको बिछड़े हुए, एक जमाना बीत गया...'।

दो और टाइमलेस गाने मिले इसके बाद मनहर उदास की किस्मत ने उनका और साथ दिया। उन्हें दो और टाइमलेस गाने मिलते हैं। एक गाना था फिल्म 'अभिमान' का 'लूटे कोई मनका नगर बनके मेरा साथी' और दूसरा फिल्म 'आप तो ऐसे न थे' का 'तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है'।

फिरोज खान ने कर दिया था मना फिल्म 'कुर्बानी' में 'हम तुम्हे चाहते हैं ऐसे' गाना पहले फिरोज खान पर फिल्माया जाना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसकी वजह थी कि फिरोज को मनहर नए लगे थे। इसके बाद ये गाना विनोद खन्ना पर फिल्माया गया, जो बाद में सुपरहिट रहा था। इस गाने को हिट होने के बाद मनहर ने फिरोज के लिए भी गाना गाया था और वो गाना था 'हर किसी को नहीं मिलता यहां प्यार जिंदगी में'।