बेटी के 18 साल के होने पर उसे पब लेकर गए थे पंकज त्रिपाठी; 'तुम एडल्ट हो गई हो'
पंकज त्रिपाठी का अपनी बेटी के साथ दोस्त जैसा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी 18 साल की हुई थी तब वो उसे खुद पब लेकर गए थे।
पंकज त्रिपाठी ने पर्दे पर कई बार बेटी के पिता होने का किरदार निभाया है। पंकिज त्रिपाठी के उन किरदारों को काफी पसंद भी किया गया है। पर्दे से अलग हटकर पंकज त्रिपाठी असल लाइफ में भी एक बेटी के पिता हैं। हाल ही में पंकज त्रिपाठी ने अपनी बेटी संग अपने रिश्ते को लेकर बात की। पंकज त्रिपाठी ने बताया कि जब उनकी बेटी 18 साल की हुई थी तब वो उसे लंदन के एक पब में लेकर गए थे। पंकिज त्रिपाठी ने कहा कि उनकी बेटी और उनका दोस्त वाला रिश्ता है।
क्या कूल डैड हैं पंकज त्रिपाठी?
युवा पॉडकास्ट में खास बातचीत में पंकज त्रिपाठी ने अपनी बेटी संग अपने रिश्ते पर बात की। पंकज त्रिपाठी से पूछा गया कि क्या उनकी बेटी को लगता है कि वो एक कूल डैड हैं? इसपर पंकज ने कहा कि ये तो उनकी बेटी ही बता पाएगी।
कैसा है बेटी संग पंकज त्रिपाठी का रिश्ता?
पंकज त्रिपाठी ने कहा कि उनका उनकी बेटी के साथ रिश्ता काफी अच्छा है। उन्होंने बताया कि बेटी के 18वें जन्मदिन पर उनका परिवार लंदन में था। वहां, वो अपनी बेटी को एक पब में ले गए थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा था कि अब तुम एडल्ट हो गई है।
भारत में बाहर खाना खाने को लेकर क्या बोले पंकज त्रिपाठी?
पंकज त्रिपाठी ने ये भी बताया कि क्यों वो लंदन में थे। उन्होंने कहा कि भारत में कहीं बाहर खाना भी नहीं खाने देते हैं लोग। लोग फोटो खिंचाने आ जाते हैं। पंकज कहते हैं कि ये अच्छी चीज है, लोग प्यार देते हैं। पर जब आपका परिवार किनारे खड़ा है और लोग आपके साथ फोटो खिंचा रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। पंकज कहते हैं कि उनके लिए थोड़ी दुविधा हो जाती है। उन्होंने कहा कि तब उन्हें लगता है कि वो क्यों आ गए बाहर, इससे अच्छा घर में ही खा लेते।
जब बेटी को लेकर पब पहुंचे पंकज त्रिपाठी
इसके बाद पंकज ने बताया कि इस वजह से वो परिवार के साथ लंदन गए थे। उन्होंने कहा, "उस दिन उसका जन्मदिन था। मैंने कहा चलो, अब तुम एडल्ट हो गई हो। बाकी तुम्हारा विवेक और निर्णय है जीवन में आगे। बतौर बाप हम तुमको ले जा रहे हैं। पत्नी थोड़ी बीमार थीं, तो वो अपना कमरे में आराम कर रही थीं। हम दोनों टहलने निकले तो बकिंघम पैलेस के पीछे कहीं एक पब था। मैंने कहा चलो।"
बेटी की लाइफस्टाइल को लेकर चिंतित रहते हैं पंकज त्रिपाठी
पंकज ने फिर कहा कि उनका दोस्ती वाला रिश्ता ही है। मतलब उसे भय नहीं है पिता वाला। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि वो प्यार भी जताते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। वो इन सब बातों के लिए टोकते हैं कि लाइफस्टाइल को लेकर थोड़ा जागरुक हो जाए। टाइम से सोए, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर दे। एक्टर का कहना है कि बाकि वो जो चाहें जीवन में करें। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि उन्होंने ऐसी परवरिश दी है कि वो अच्छी ही रहेगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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