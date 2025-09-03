ओपन रिलेशनशिप के खिलाफ पंकज त्रिपाठी, बोले- रिलेशन और बैंक अकाउंट्स ओपन कैसे रह सकते हैं

पंकज त्रिपाठी ने जो मॉडर्न रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं, उस पर बात की है। पंकज ओपन रिलेशनशिप के खिलाफ हैं और उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। उनका कहना है कि रिश्ते में कुछ चीजें ठीक हैं, लेकिन कुछ चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए।

मेट्रो इन दिनों थिएटर में रिलीज होने के बाद अब हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है। शो को ओटीटी पर प्रमोट करने के लिए अब पूरी स्टार कास्ट के साथ नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सभी स्टार कास्ट कुछ सवालों के जवाब देते हैं जिसमें मॉडर्न रिलेशनशिप की दिक्कतों के बारे में जवाब दिया गया है। इतना ही नहीं पंकज त्रिपाठी ने इस दौरान ओपन रिलेशनशिप के खिलाफ भी बोला है।

पंकज ने कहा, 'रिलेशनशिप और बैंक अकाउंट्स ओपन कैसे रह सकते हैं? ओटीपी किसी और को दे दोगे? इस बात को सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। पंकज फिर आगे कहते हैं, कुछ चीज तो ठीक है न। इवॉल्व होने का मतलब ये थोड़ी है कि 3-4 रिश्ते बना लें।'

वहीं सारा का मानना है कि अगर लोगों को ओपन रिलेशनशिप में रहना है तो उन्हें सेम पेज पर होना होगा। अनुपम खेर ने कहा कि आदमी वैरायटी की तलाश में है। नीना गुप्ता ने कहा कि सवाल पूछने वाली महिला को यह नहीं सोचना चाहिए कि खुले रिश्तों के खिलाफ होने का मतलब यह है कि वह विकसित नहीं हुई है।

आदित्य रॉय कपूर बोलते हैं कि आपको खुद के लिए सच्चा रहना होगा। अगर आप उसको लेकर अच्छा फील नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं।

इसके बाद पूछा गया कि क्या कोई अपने एक्स के साथ दोस्त रह सकता है तो अनुपम ने इस आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया। हालांकि सारा, फातिमा सना शेख और कोंकणा सेन शर्मा ने कहा, हो सकता है, क्यों नहीं।