अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर पंकज त्रिपाठी बोले- हम आर्टिस्ट हैं, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स…
अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के फैसले पर कई सेलेब्स ने उन्हें इस फैसले को वापस लेने को कहा, लेकिन पंकज त्रिपाठी ने उनका सपोर्ट किया है।
अरिजीत सिंह ने पिछले महीने प्लेबैक सिंगिंग क्विट करने की अनाउंसमेंट कर सबको हैरान कर दिया। फैंस से लेकर सेलेब्स तक सभी अरिजीत की अनाउंसमेंट के बाद इमोशनल हो गए। अब पंकज त्रिपाठी ने अरिजीत के क्विट पर अपना रिएक्शन दिया है। पंकज ने कहा कि हम आर्टिस्ट हैं प्रोडक्ट्स नहीं।
अरिजीत के ब्रेक पर क्या बोले पंकज
पंकज ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, 'आपको खुद को रीइन्वेंट करने के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। ब्रेक लेते रहना चाहिए और थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए क्योंकि एक आर्टिस्ट की जॉब काफी डिमांडिंग होती है। एक आर्टिस्ट तभी कुछ नया कर सकता है। हम कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं हैं।’
हम आर्टिस्ट हैं प्रोडक्ट्स नहीं
पंकज ने आगे कहा, ‘हम माचिस कि वो 1000 कॉपी नहीं हैं जो हर दिन बनती हैं। हम आर्टिस्ट हैं ना कि प्रोडक्ट्स। बहुत भाग दौड़ है। हर एक्टर का स्ट्रगल होता है और वह एक जगह पर पहुंचने के लिए काफी सैक्रिफाइज करता है। आपको सेट पर जाने के लिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए और जो मोटिवेशन होता है एक्साइटमेंट का वो बदलते रहना चाहिए बार-बार।’
अरिजीत के ब्रेक की अनाउंसमेंट
बता दें कि अरिजीत ने पोस्ट किया था, ‘हैल्लो, हैप्पी न्यूज ईयर सबको। मैं सबको थैंक्यू कहना ताहूंगा जो आज तक मुझे प्यार दिया। मैं अब खुशी के साथ अनाउंस करना चाहता हूं कि मैं अब कोई नया असाइमेंट्स नहीं लूंगा बतौर प्लेबैक वोकलिस्ट। ये काफी अच्छी जर्नी रही है।’
पंकज की प्रोफेशनल लाइफ
पंकज की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो लास्ट वह मेट्रो इन दिनों में नजर आए थे। इस फिल्म को अनुराग बसु ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब वह पारिवारिक मनोरंजन में नजर आने वाले हैं। इसमें पंकज के साथ अदिति राव हैदरी लीड रोल में हैं।
