पंकज त्रिपाठी पर टूटा दुखों का पहाड़, मां हेमवंती देवी ने 89 की उम्र में कहा अलविदा
संक्षेप: Pankaj Tripathi Mother Passed Away: पंकज त्रिपाठी की मां हेमवंती देवी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। पंकज त्रिपाठी अपनी मां के आखिरी पलों में उनके साथ थे।
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर पंकज त्रिपाठी की मां श्रीमती हेमवंती देवी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। पंकज त्रिपाठी अपनी मां से बहुत प्यार करते थे और कई बार इंटरव्यूज में उनका जिक्र किया करते थे। हेमवंती देवी की तबीयत बीते कुछ वक्त से नासाज थी और वह बढ़ती उम्र के चलते होने वाले दिक्कतों से परेशान थीं। पंकज त्रिपाठी की मां ने बिहार के गोपालगंज स्थित उनके गांव में ही परिवार और प्रियजनों के बीच आखिरी सांस ली।
आखिरी पल में मां के साथ थे पंकज
पंकज त्रिपाठी अपनी मां के आखिरी पलों में उनके साथ थे। उनका अंतिम संस्कार 1 नवंबर 2025 को बेसलंड में परिवार और प्रियजनों की मौजूदगी में किया गया। पंकज त्रिपाठी ने एक बयान जारी करते हुए मीडिया और बाकी लोगों से इस मामले में उन्हें प्राइवेसी देने की बात कही है। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि हम सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। हम मीडिया और शुभचिंतकों से भी अनुरोध करते हैं कि हमारी निजता का सम्मान करें।
हमेशा हमारे साथ रहेंगी उनकी यादें
पंकज त्रिपाठी पर जहां दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं उनके फैंस सोशल मीडिया पर एक्टर को सपोर्ट करते और उनकी मां को श्रद्धांजलि देते नजर आए। ढेरों फॉलोअर्स ने इंटरनेट पर पंकज त्रिपाठी पर हिम्मत रखने के लिए कहा है। पंकज त्रिपाठी ने अपनी मां को याद करते हुए कहा- उन्होंने एक लंबा और संपूर्ण जीवन जिया, और उनका आशीर्वाद और यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।