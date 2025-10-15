पंकज धीर के निधन से पहले बेटे ने किया था पोस्ट- जो भी जाने वाला है उसे...

संक्षेप: महाभारत शो फेम कर्ण यानी पंकज धीर का निधन हो गया है। पंकज के निधन के बाद उनके बेटे निकितिन धीर का इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में जो लिखा है उसे पढ़कर सब हैरान हो रहे हैं।

पंकज धीर जिन्होंने बी आर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया था, उनका निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंकज काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे। पंकज के निधन के बाद उनके बेटे निकितिन धीर का एक पोस्ट वायरल हो रहा है। दरअसल, निकितिन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मूव ऑन को लेकर एक बात लिखी थी।

क्या था निकितिन का पोस्ट पोस्ट पर लिखा था, 'जो भी आने वाला है, आने दो। जो भी रहने वाला है, उसे रहने दो। जो भी जाने वाला है, उसे जाने दो। एक शिव भक्त होने के नाते शिवरप्रणाम बोले और मूव ऑन करो। वह ध्यान रखेंगे।' हालांकि इस पोस्ट के ही नीचे लिखा था कि काफी मुश्किल है ऐसा करना।

पंकज धीर अपने पीछे पत्नी अनीता, बेटे निकितिन, बहू क्रतिका सेंगर और पोती को छोड़कर चले गए।

प्रोफेशनल लाइफ पंकज की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी दूरदर्शन शो महाभारत से मिली थी। शो के बारे में एक बार साल 2016 में हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए पंकज ने कहा था, हमारे पास कोई वैनिटी वैन नहीं थी और ना ही मेकअप रूम। हम टेंट में रहते थे। 40 लोगों के लिए एक टॉयलेट होता था। हमारा कोई पर्सनल मेकअप मैन नहीं था। हमें काफी भारी मेटल कॉस्ट्यूम पहनना होता था वो भी गर्मी में जिससे हम काफी अनकम्फर्टेबल रहते थे।