पंकज धीर के अंतिम संस्कार में नम दिखीं सलमान खान की आंखें, अरबाज-सिद्धार्थ समेत कई हुए शामिल
संक्षेप: पंकज धीर का बुधवार सुबह निधन हुआ और शाम को उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कई सेलेब्स उन्हें अंतिम विदाई देने आए जिसमें बॉलीवुड और टीवी के कई सेलेब्स शामिल थे।
पंकज धीर के निधन से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री सदमे में है। पंकज का बुधवार को निधन हो गया। बुधवार शाम को पंकज का अंतिम संस्कार किया गया जिसमें इंडस्ट्री के कई स्टार्स शामिल हुए जिसमें से एक सलमान खान भी हैं। सलमान खान फुल सिक्योरिटी के साथ पंकज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उन्होंने पंकज के बेटे निकितिन धीर को भी सपोर्ट किया।
पंकज और निकितिन के साथ किया काम
बता दें कि सलमान ने पंकज के साथ फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने निकितिन के साथ कई फिल्मों में काम किया है जिसमें रेड्डी, दबंग 2 और अंतिम द फाइनल ट्रुथ शामिल है।
अन्य सेलेब्स भी आए
सलमान के अलावा अरबाज खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मीका सिंह, कुशाल टंडन और भी कई सेलेब्स आए थे।
पंकज के निधन के बाद अब उनके परिवार में पत्नी अनीता, बेटा निकितिन धीर, बहू कृतिका सेंगर और 3 साल की पोती है। पंकज अपने परिवार को बेहद प्यार करते थे इसलिए उनके निधन से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है।
पंकज के निधन के बारे में बताते हुए एक्टर अमित बहल ने कहा था, ‘3 साल से उन्हें कैसर था, लेकिन अब वह रिकवर कर रहे थे। वह काम पर वापस आ गए थे। मैंने 4 महीने पहले उनसे बात की थी और वह ठीक महसूस कर रहे थे, लेकिन उनका निधन ये काफी शॉकिंग है हम सबके लिए।’
