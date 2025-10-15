Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडPankaj Dheer Funeral Salman Khan Get Emotional Sidharth Malhotra Arbaz Khan Were Also There

पंकज धीर के अंतिम संस्कार में नम दिखीं सलमान खान की आंखें, अरबाज-सिद्धार्थ समेत कई हुए शामिल

संक्षेप: पंकज धीर का बुधवार सुबह निधन हुआ और शाम को उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कई सेलेब्स उन्हें अंतिम विदाई देने आए जिसमें बॉलीवुड और टीवी के कई सेलेब्स शामिल थे।

Wed, 15 Oct 2025 07:51 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
पंकज धीर के अंतिम संस्कार में नम दिखीं सलमान खान की आंखें, अरबाज-सिद्धार्थ समेत कई हुए शामिल

पंकज धीर के निधन से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री सदमे में है। पंकज का बुधवार को निधन हो गया। बुधवार शाम को पंकज का अंतिम संस्कार किया गया जिसमें इंडस्ट्री के कई स्टार्स शामिल हुए जिसमें से एक सलमान खान भी हैं। सलमान खान फुल सिक्योरिटी के साथ पंकज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उन्होंने पंकज के बेटे निकितिन धीर को भी सपोर्ट किया।

पंकज और निकितिन के साथ किया काम

बता दें कि सलमान ने पंकज के साथ फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने निकितिन के साथ कई फिल्मों में काम किया है जिसमें रेड्डी, दबंग 2 और अंतिम द फाइनल ट्रुथ शामिल है।

अन्य सेलेब्स भी आए

सलमान के अलावा अरबाज खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मीका सिंह, कुशाल टंडन और भी कई सेलेब्स आए थे।

पंकज के निधन के बाद अब उनके परिवार में पत्नी अनीता, बेटा निकितिन धीर, बहू कृतिका सेंगर और 3 साल की पोती है। पंकज अपने परिवार को बेहद प्यार करते थे इसलिए उनके निधन से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है।

पंकज के निधन के बारे में बताते हुए एक्टर अमित बहल ने कहा था, ‘3 साल से उन्हें कैसर था, लेकिन अब वह रिकवर कर रहे थे। वह काम पर वापस आ गए थे। मैंने 4 महीने पहले उनसे बात की थी और वह ठीक महसूस कर रहे थे, लेकिन उनका निधन ये काफी शॉकिंग है हम सबके लिए।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
pankaj dheer Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।