पंकज धीर के जाने से फिल्म इंडस्ट्री में शोक, प्रार्थना सभा में पहुंचे ये सितारे

पंकज धीर के जाने से फिल्म इंडस्ट्री में शोक, प्रार्थना सभा में पहुंचे ये सितारे

संक्षेप: Pankaj Dheer Death: महाभारत एक्टर पंकज धीर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। पंकज धीर की प्रार्थना सभा में बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे। पंकज धीर का निधन 15 अक्टूबर को हुआ था। 17 अक्टूबर को उनके लिए प्रार्थना सभा रखी गई। 

Sat, 18 Oct 2025 09:35 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
टीवी की दुनिया में महाभारत के कर्ण से अपनी पहचान वाले एक्टर पंकज धीर का 15 अक्टूबर को निधन हो गया। उनके निधन से इंडस्ट्री के लोग परेशान हैं। पंकज धीर के लिए 17 अक्टूबर के लिए प्रार्थना सभा रखी गई। इस प्रार्थना सभा में बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे। यह सभा मुंबई के जुहू के इस्कॉन मंदिर में रखी गई थी। पंकज को श्रद्धांजलि देने जैकी श्रॉफ, अभिषेक बच्चन, सुरेश ओबेरॉय, रजत बेदी, सोनू सूद और जैयद खान जैसे सितारे पहुंचे।

प्रार्थना सभा में पहुंचे ये सितारे

अशोक पंडित, बाब आज्मी, जावेद जाफरी, ईशा देओल, फिरोज खान, मधुर भंडारकर, मुकेश खन्ना, पूनम ढिल्लों, राज कुंद्रा, रंजीत, रोहित शेट्टी, शरद सक्सेना, तनवी आज्मी, उपासना सिंह और उर्वशी ढोलकिया भी पंकज धीर की प्रार्थना सभा में पहुंचे।

चंद्रकाता में भी निभाया था अहम किरदार

पंकज धीर का निधन 15 अक्टूबर को हुआ था। पंकज लंबे वक्त से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। पंकज ने 68 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। पंकज धीर के काम की बात करें तो उन्होंने ‘महाभारत' के अलावा ‘चंद्रकांता' में राजा शिवदत्त का दमदार किरदार निभाया था।

अंतिम संस्कार में पहुंचे थे सलमान खान

बता दें, पंकज धीर का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान भूमि में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में सलमान खान से लेकर कुशाल टंडन और सिद्धार्थ मल्होत्रा सहित कई सितारे पहुंचे थे।

