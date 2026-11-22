Panchayat 5: कल आएगा पंचायत-5 का ट्रेलर, प्रोमो वीडियो में लोगों को खटकी यह चीज
बनारकस की लीडरशिप में पंचायत का 5वां सीजन इसी साल दिसंबर में आएगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ट्रेलर का इंतजार था, जो कल खत्म होने जा रहा है।
अमेजन प्राइम की सुपरहिट वेब सीरीज 'पंचायत' का पांचवां सीजन इसी साल दिसंबर में रिलीज होगा। दर्शकों काफी वक्त से जानना चाह रहे थे कि कहानी अब किस दिशा में बढ़ेगी और इसका ट्रेलर कब रिलीज होगा। फाइनली बनारकस ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। अमेजन प्राइम के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें बनारकस बड़े रुबाब के साथ चलते नजर आ रहे है। वह जहां-जहां से गुजर रहा है, वहां-वहां तरक्की होती जा रही है। वीडियो के आखिर में बनारकर ट्रेलर की रिलीज डेट के बारे में बताते हैं।
प्रोमो वीडियो में लोगों की खटकी ये बात
बनारकस ने वीडियो की आखिर में बताया, "अब शुरू होगा हमारा राज। आ रहा है पंचायत सीजन 5 का ट्रेलर कल।" मेकर्स ने वीडियो के कैप्शन में लिखा- ट्रेलर डेट रिवील कर दिया है बनारकस द बॉस ने। बोल दीजिए सबको। प्रोमो वीडियो में बनारकर जहां-जहां से गुजर रहे हैं, वहां गांव की कच्ची सड़कें, टूटे मकान, जर्जर दुकानें, कब कुछ बदलता जा रहा है। कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं मेकर्स इसी तरह वेब सीरीज में भी तो सब कुछ मॉर्डन नहीं कर देंगे। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- गांव को गांव ही रहने दो इसकी सादगी में ही इस की खूबसूरती है और उसी में मजा है।
बनारकस के सामने होंगी कई चुनौतियां
सीजन 4 के चुनावों में मंजू देवी की हार और क्रांति देवी के प्रधान बनने के बाद नए सीजन में सचिव जी को बनराकस और नई पंचायत के साथ काम करने की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवार, दुर्गेश कुमार, फैसल मलिक और चंदन रॉय स्टारर इस वेब सीरीज का पहला सीजन सुपरहिट रहा था। इसके बाद इसका सीजन 2 आया और फिर तो यह सिलसिला रुका ही नहीं। पिछले सीजन के बाद इस सीजन का दर्शकों को कई वजहों से इंतजार है। लेकिन इनमें सबके खास है बनारकस का लीड रोल में आना।
सीजन 5 का क्यों है दर्शकों को इंतजार?
पहले ही सीजन से बनारकस सबका फेवरिट बना हुआ है। मौज-मस्ती और देसीपन से लबरेज इस सीरीज के डायलॉग से लेकर सीन्स तक सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सीजन 5 में बनराकस, बिनोद और माधव मिलकर गांव कैसे चलाते हैं। जहां एक तरफ बनारकस फैंस की अभी से हंसी छूट रही है, वहीं दूसरी तरफ अब तक मंजू देवी और प्रधान जी का साथ पाकर काम करने वाले अभिषेक त्रिपाठी को अपने सबसे बड़े विरोधी बनराकस और क्रांति देवी के आदेशों पर काम करना होगा।
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