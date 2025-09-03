विवेक अग्निहोत्री को जान से मारने की धमकी से नहीं पड़ता पत्नी पल्लवी पर असर, बोलीं- मेरे ऊपर की...
पल्लवी जोशी फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री की पत्नी हैं। दोनों साथ में कई फिल्मों में काम करते हैं। अब दोनों की फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज होने वाली है। लेकिन रिलीज से पहले पल्लवी ने बताया कि कैसे उन्हें विवेक को मिलती जान से मारने की धमकियों से कोई असर नहीं पड़ता।
विवेक अग्निहोत्री हमेशा ऐसी फिल्में लेकर आते हैं जिनके सब्जेक्ट हमेशा अलग होते हैं। कई बार उनकी फिल्मों के लेकर विवाद भी हो जाते हैं जिस वजह से विवेक को जान से मारने की धमकी भी मिलती है। अब विवेक की पत्नी और उनकी फिल्मों की एक्ट्रेस पल्लवी जोशी से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन पर इस बात का इसर नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि क्यों बड़े बैनर्स उन्हें फिल्म में नहीं लेते हैं।
क्यों नहीं पड़ता पल्लवी पर असर
टैली टॉक से बात करते हुए पल्लवी ने कहा, 'मैं सोचती ही नहीं, मैं सुनती ही नहीं और मैं देखती भी नहीं क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर हूं नहीं तो मेरे ऊपर इन चीजों का कोई असर नहीं होता। अगर मेरे ऊपर असर होना शुरू होगा तो मैं अपने पति के पैर खीचूंगी, तो मैं अपने ऊपर असर होने ही नहीं देती। काम तो हम दोनों साथ करते हैं तो जितनी उनकी फिल्म है, उतनी मेरी भी है तो जितनी हिम्मत उनको दिखानी है, उतनी मुझे भी तो दिखानी पड़ेगी।'
बड़े बैनर्स नहीं करते अप्रोच
पल्लवी ने आगे बताया कि क्यों बड़े बैनर्स उन्हें अप्रोच नहीं करते हैं। वह बोलीं, नहीं, ‘मैंने उसके बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसका उत्तर मिला नहीं तो मैंने सोचना छोड़ दिया इस विष्य में क्योंकि विवेक मेरे लिए बहुत बेहतरनी रोल लिखते हैं और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जितने कॉम्पलेक्स रोल विवेक मेरे लिए लिखते हैं वो मुझे बाहर करने को तो मिलेंगे नहीं, तो मेरी क्रिएटिविटी की तृष्णा है वो हमारे ही प्रोडक्शन में पूरी हो रही है, उससे बेहतर और बात क्या हो सकती है।’
बंगाल फाइल्स की बात करें तो इसमें पल्लवी जोशी के अलावा दर्शन कुमार, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, सौरव दास, सिम्रत कौर, राजेश खेरा और सास्वत चटर्जी हैं। फिल्म 5 सितंबर को रिलीड होगी।
