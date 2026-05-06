पलाश मुच्छल पहुंचे मंदिर, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोपों के बीच बोले- जहां सिर झुका वहां…
पलाश मुच्छल पिछले कुछ समय से नेगेटिव वजह से काफी चर्चा में हैं। पलाश अब खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे। यहां की फोटोज शेयर कर पलाश ने अपने दिल की बात लिखी है।
स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल नेगेटिव वजह से काफी चर्चा में हैं। पलाश के खिलाफ स्मृति के बचपन के दोस्त विज्ञान माने ने चीटिंग के आरोप लगाए हैं। इन सब विवाद के बीच पलाश खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे। भगवान का आशीर्वाद लेते हुए पलाश ने एक मैसेज भी लिखा है।
जहां सिर झुका, वहां सुकुन मिला
पलाश ने मंदिर से अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं और लिखा, ‘जहां सिर झुका, वहां सुकुन मिला।’ हालांकि कॉन्ट्रोवर्सी से बचने के लिए पलाश ने अपना कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है।
बता दें कि पलाश पर स्मृति के दोस्त ने चीटिंग और फिल्म प्रोजेक्ट से रिलेटेड डीलिंग के दौरान जाति आधारित अपमानजनक कमेंट किया था।
पलाश पर लगाए ये आरोप
शिकायत के मुताबिक पलाश पर 25 लाख रुपये लेने का आरोप है फिल्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन ना फिल्म बनाई और ना पैसे दिए। इतना ही नहीं उन्होंने फिर स्मृति के दोस्त पर जात को लेकर गलत कमेंट भी किया। पुलिस फिलहाल इस केस पर जांच कर रही है।
शिकायतकर्ता ने स्टेटमेंट में कहा, ‘22 नवंबर 2-25 को जब वह सांगली में थे। मैं अपने दोस्तों के साथ वहां उनसे मिलने गया। इस दौरान हमें एहसास हुआ कि वह हमें धोखा दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने फिर जात को लेकर गलत दावे किए जिसे मैंने अपने एफआईआर में बताया है क्योंकि उन्हें पब्लिकली नहीं कहा जा सकता।’
पलाश और स्मृति की शादी टूटी
पलाश और स्मृति पिछले साल शादी करने वाले थे नवंबर में। सारे शादी के फंक्शन हो गए और बस शादी ही रहती थी। लेकिन शादी से कुछ घंटे पहले ही खबर आई कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वजह से दोनों की शादी पोस्टपोन हो गई। हालांकि तभी फिर पलाश के स्मृति पर चीटिंग के दावे आने लगे।
जब आरोपों पर बोले थे पलाश
पलाश ने फिर सोशल मीडिया पर लिखा था, ‘मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से एक स्टेप बैक लेने का फैसला किया है और लाइफ में मूव ऑन करने का फैसला किया है। मेरे लिए काफी मुश्किल है यह देखना कि लोग मुझपर ये आरोप लगा रहे हैं। यह मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल समय है और मैं इसे अपने विश्वास के साथ लड़ना चाहूंगा। हमारे शब्द कभी-कभी किसी को चोट दे सकते हैं।’
खैर स्मृति फिलहाल अपने काम पर ही फोकस कर रही हैं। वह क्रिकेट और अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रही हैं। इसी के साथ परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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