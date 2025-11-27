Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडPalash Muchhal Smriti Mandhana Wedding Controversy Mary D'Costa Shares Clarification I Am Not The Person He Cheated With
स्मृति-पलाश की शादी कॉन्ट्रोवर्सी पर मैरी डी कोस्टा ने दी सफाई- मैं वो नहीं जिसके साथ…

स्मृति-पलाश की शादी कॉन्ट्रोवर्सी पर मैरी डी कोस्टा ने दी सफाई- मैं वो नहीं जिसके साथ…

संक्षेप:

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी जबसे पोस्टपोन हुई है तबसे पलाश पर चीटिंग के आरोप लग रहे हैं। अब इस बीच मैरी डी कॉस्टा ने स्टेटमेंट जारी कर कुछ चीजें क्लीयर की हैं।

Thu, 27 Nov 2025 10:48 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी के फंक्शन्स चल रहे थे कि एक दिन अचानक खबर आई कि शादी पोस्टपोन हो गई है क्योंकि स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई। हालांकि इस बीच पलाश पर चीटिंग के आरोप भी लगे हैं। एक चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था जिसमें दावा किया जा रहा था मैरी डी कॉस्टा नाम की एक लड़की है जिससे पलाश से बात कर रहे हैं और सिंगर उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। इसी बीच अब मैरी ने सफाई दी है कि वह वो कोरियोग्राफर नहीं हैं जिसके साथ मिलकर पलाश ने स्मृति को चीट किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोलीं मैरी

मैरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘मैं कुछ चीजें क्लीयर करना चाहती हूं कुछ चैट्स को लेकर जो मैंने पोस्ट की। पहली बात तो वो चैट 29 अप्रैल से 30 मई तक के बीच की है तो कॉन्टैक्ट 1 महीने तक का था। मैं एक चीज क्लीयर करना चाहूंगी कि मैं कभी उनसे मिली नहीं हूं और ना कभी उनके साथ कोई बॉन्ड बनाया। लोग पूछते हैं कि अब क्यों इस बारे में बोला? सच यह है कि मैंने जुलाई में उन्हें एक्सपोज किया था, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि वो कौन हैं इसलिए उस बात को अननोटिस किया गया। मेरे पास फिर दोबारा हिम्मत नहीं थी इस बारे में दोबारा बात करने पर जब तक कि कोरियोग्राफर वाली सिचुएशन नहीं आई। यही सही समय है अपना साइड बताने के लिए।’

इसलिए दी सफाई

उन्होंने आगे सफाई दी कि वह वो कोरियोग्राफर नहीं हैं जिसके संग पलाश ने चीट किया। उन्होंने लिखा, ‘मैं यह इसलिए बोल रही हूं क्योंकि चीजें काफी मिक्स हो रही हैं और मैं नहीं चाहती लोग गलत चीजें एज्यूम करें।’

कभी किसी को हर्ट नहीं करूंगी

मैरी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि वह क्रिकेट फॉलो करती हैं और स्मृति उन्हें पसंद भी हैं। उन्होंने लिखा, ‘मैं कभी किसी महिला को हर्ट नहीं करूंगी ऐसे इसलिए मुझे लगा कि मुझे चीजों को क्लीयर करना होगा। मुझे अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा क्योंकि उस पर लोगों के इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। मैं इतनी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे नहीं लगता कि मुझे इन सब चीजों से गुजरना चाहिए। कुछ ही लोग नेगेटिव हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि सच में हुआ क्या। लेकिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उन्हें थैंक्यू। आप सब अच्छे हैं। थैंक्यू।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Smriti Mandhana

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।