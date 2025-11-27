स्मृति-पलाश की शादी कॉन्ट्रोवर्सी पर मैरी डी कोस्टा ने दी सफाई- मैं वो नहीं जिसके साथ…

संक्षेप: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी जबसे पोस्टपोन हुई है तबसे पलाश पर चीटिंग के आरोप लग रहे हैं। अब इस बीच मैरी डी कॉस्टा ने स्टेटमेंट जारी कर कुछ चीजें क्लीयर की हैं।

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी के फंक्शन्स चल रहे थे कि एक दिन अचानक खबर आई कि शादी पोस्टपोन हो गई है क्योंकि स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई। हालांकि इस बीच पलाश पर चीटिंग के आरोप भी लगे हैं। एक चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था जिसमें दावा किया जा रहा था मैरी डी कॉस्टा नाम की एक लड़की है जिससे पलाश से बात कर रहे हैं और सिंगर उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। इसी बीच अब मैरी ने सफाई दी है कि वह वो कोरियोग्राफर नहीं हैं जिसके साथ मिलकर पलाश ने स्मृति को चीट किया।

क्या बोलीं मैरी मैरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘मैं कुछ चीजें क्लीयर करना चाहती हूं कुछ चैट्स को लेकर जो मैंने पोस्ट की। पहली बात तो वो चैट 29 अप्रैल से 30 मई तक के बीच की है तो कॉन्टैक्ट 1 महीने तक का था। मैं एक चीज क्लीयर करना चाहूंगी कि मैं कभी उनसे मिली नहीं हूं और ना कभी उनके साथ कोई बॉन्ड बनाया। लोग पूछते हैं कि अब क्यों इस बारे में बोला? सच यह है कि मैंने जुलाई में उन्हें एक्सपोज किया था, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि वो कौन हैं इसलिए उस बात को अननोटिस किया गया। मेरे पास फिर दोबारा हिम्मत नहीं थी इस बारे में दोबारा बात करने पर जब तक कि कोरियोग्राफर वाली सिचुएशन नहीं आई। यही सही समय है अपना साइड बताने के लिए।’

इसलिए दी सफाई उन्होंने आगे सफाई दी कि वह वो कोरियोग्राफर नहीं हैं जिसके संग पलाश ने चीट किया। उन्होंने लिखा, ‘मैं यह इसलिए बोल रही हूं क्योंकि चीजें काफी मिक्स हो रही हैं और मैं नहीं चाहती लोग गलत चीजें एज्यूम करें।’