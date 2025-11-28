स्मृति मंधाना संग शादी पर पलाश मुच्छल की मां बोलीं- दोनों तकलीफ में हैं और...
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी अचानक कैंसल हो गई है। स्मृति के पिता और फिर पलाश अस्पताल में भर्ती हो गए थे। हालांकि अब दोनों डिस्चार्ज हो गए हैं।
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी के चर्चे हर तरफ हैं। शादी होने से ठीक एक दिन पहले स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इसके चलते स्मृति और पलाश की शादी को भी टाल दिया गया। इसके बाद पलाश मुच्छल की भी तबीयत खराब हुई और अस्पताल में भर्ती करवाए गए। हालांकि, अभी तक शादी की नई डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
क्या बोलीं पलाश की मां
इस बीच सोशल मीडिया साइट्स पर दोनों को लेकर तरह-तरह की अटकलें भी लग रही हैं, लेकिन किसी भी अटकलों की पुष्टि नहीं हो सकी है। पलाश की मां ने शादी को लेकर अपडेट दिया है। पलाश की मां अमिता मुच्छल ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, 'स्मृति और पलाश दोनों तकलीफ में हैं। पलाश का सपना था कि अपनी दुल्हन के साथ घर आना। मैंने भी स्पेशल वेलकम की तैयारी की थी...सब सही होगा, शादी बहुत जल्दी होगी।'
पलक ने पहले किया था पोस्ट
कुछ दिन पहले पलाश की बहन पलक मुच्छल ने बयान जारी करके कहा था कि स्मृति के पिता की खराब तबीयत की वजह से दोनों की शादी रोक दी गई है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेंसिटिव समय में परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें।
बता दें कि शादी के पोस्टपोन होने के बाद स्मृति ने शादी से जुड़े सभी पोस्ट सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए थे जिसके बाद से कई अफवाह आने लगी थी। हालांकि पलाश की मां ने स्टेटमेंट जारी कर इन सभी अफवाह को गलत बताया था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।