पलाश मुच्छल पर लगे आरोपों पर वकील ने दी सफाई, बोले- उनके इरादे सही नहीं, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना अब साथ नहीं हैं। लेकिन स्मृति के बचपन के दोस्त पलाश पर कई आरोप लगाते हैं। पलाश पर लगे आरोपों पर अब म्यूजिक कंपोजर के वकील का रिएक्शन आया है।

समृति मंधाना के एक्स पलाश मुच्छल शादी टूटने के बाद से नेगेटिव वजह से काफी चर्चा में हैं। कभी पलाश पर स्मृति को चीट करने के आरोप लगे तो कभी स्मृति के बचपन के दोस्त विज्ञान प्रकाश माने ने उनपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। वहीं हाल ही में उन्होंने पलाश पर जात को लेकर गलत कमेंट करने का आरोप भी लगाया। अब इस पर पलाश के वकील का रिएक्शन आया है।

वकील ने क्या कहा वकील ने कहा, ‘अगर वो सब 22 नवंबर को हुआ तो हम अब मई के महीने में हैं। क्यों अब तक कोई शिकायत नहीं हुई? इससे पहले तक वह सिर्फ आर्थिक मामले पर बोलते थे, लेकिन इससे पहले तक उन्होंने जात को लेकर कोई कमेंट नहीं किया। इससे बस यही क्लीयर पता चलता है कि उनके इरादे सही नहीं हैं और वह पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम उन्हें लीगली तरीके से जवाब देंगे।’

झूठा केस दर्ज किया है उन्होंने आगे कहा, ‘वह ये सब प्रेशर टैक्टिक कर रहे हैं। सबसे इंट्रेस्टिंग बात यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 2 बार समन भी किया मानहानि केस में, लेकिन वह नहीं आए। अब, हम पर मानहानि का मुकदमा वापस लेने या उनके साथ समझौता करने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से, उन्होंने यह झूठा अत्याचार का मुकदमा दायर किया है।’

क्या है पलाश के खिलाफ शिकायत बता दें कि बुधवार को रिपोर्ट आई कि पलाश पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। यह शिकायत विज्ञान प्रकाश माने ने पलाश के खिलाफ की है जो स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त हैं।

शिकायत में यह लिखा है कि यह इंसिडेंट 22 नवंबर को हुआ टोल पलाजा में सांगली-आस्था रोड पर। बहस के बीच पलाश ने उनपर जात को लेकर कुछ गलत शब्द कहे। पुलिस ने फिर पलाश के खिलाफ सेक्शन 3(1), सेक्शन 351(2) और 352 के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल केस की जांच चल रही है।

माने ने पहले किए थे पलाश को लेकर शॉकिंग दावे बता दें कि इससे पहले भी माने ने पलाश के खिलाफ बोला था जब स्मृति और पलाश की शादी टूटी थी। माने का दावा था कि वह शादी के फंक्शन में मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि पलाश ने स्मृति को चीट किया है और उन्हें दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था।

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए माने ने कहा था, ‘मैं शादी के फंक्शन्स में मौजूद था जब पलाश को किसी दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। भयानक सीन था। उन्हें इंडियन फीमेल क्रिकेटर्स ने खूब मारा।’

माने के मुताबिक वह स्मृति के बचपन के दोस्त हैं और मंधाना परिवार ने ही उन्हें पलाश से मिलवाया था। माने ने पलाश पर 40 लाख रुपये का धोखाधड़ी केस दर्ज किया है। उनका दावा है कि उनके पास पलाश के खिलाफ कई सबूत हैं।