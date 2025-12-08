'भाई तू अपना अकाउंट ही डिलीट कर दे', पलाश मुच्छल की हो रही ट्रोलिंग, जानिए क्यों भड़के लोग

संक्षेप: Palash Muchhal: पलाश मुच्छल को सोशल मीडिया पर लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। शादी टूटने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम से स्मृति के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दिए थे।

म्यूजिशियन पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी कैंसिल हो गई है। दोनों ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि भी कर दी है। इसके बाद दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफ्रेंड कर दिया और पलाश ने अपने अकाउंट से वो सारी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दिए, जिसमें दोनों साथ नजर आ रहे थे। इसी बात पर लोगों का गुस्सा फूटा और सोशल मीडिया पर उन्होंने पलाश को जमकर ट्रोल किया। किसी ने एक खास फोटो को टैग करते हुए लिखा, "भाई यह वाली फोटो डिलीट करना भूल गए क्या?" तो किसी ने लिखा, "भाई तू यह अकाउंट ही डिलीट कर दे।"

किसी फिल्म की तरह हुईं घटनाएं स्मृति और पलाश की शादी इस साल की कुछ सबसे खास और यादगार शादियों में से एक रहने वाली थी। सोशल मीडिया पर हर तरफ इस शादी की चर्चा थी। लेकिन फिर मेन इवेंट से कुछ ही घंटे पहले 24 नवंबर 2025 को शादी पोस्टपोन कर दी गई। शादी को टाले जाने की वजह स्मृति के पिता का हॉस्पिटलाइज होना बताया गया, हालांकि उनके डिसचार्ज होने पर भी शादी को लेकर कोई नया अपडेट नहीं आया। बाद में पलाश और स्मृति ने अपने अकाउंट से पोस्ट करके फैंस को बताया कि उनकी शादी कैंसिल हो गई है।