Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडPalash Muchhal Deletes Proposal Video With Smriti Mandhana After Calling Off Wedding
स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल ने किया कुछ ऐसा, फैंस का टूटा दिल

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल ने किया कुछ ऐसा, फैंस का टूटा दिल

संक्षेप:

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी टूट गई है। दोनों ने खुद सोशल मीडिया पर इस बारे में बताया। हालांकि शादी टूटने के बाद अब पलाश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कई चीजें की हैं।

Dec 08, 2025 09:05 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 24 नवंबर को होने वाली थी। लेकिन अचानक दोनों की शादी की पोस्टपोन होने की खबर आई, ऐसा कहा गया कि स्मृति के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। लेकिन अब दोनों ने सोशल मीडिया पर अब क्लीयर कर दिया है कि ये शादी टूट गई है। वहीं अब इसके बाद पलाश ने कुछ ऐसा किया जिसकी काफी चर्चा हो रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या किया पलाश ने

पलाश ने दरअसल, शादी कैंसल करने की बात बताने के बाद सोशल मीडिया से अपना प्रपोजल वीडियो डिलीट कर दिया। यह वीडियो पलाश ने शेयर किया था शादी से पहले। पलाश ने स्मृति को स्टेडियम पर प्रपोज किया था और यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। इसके अलावा पलाश ने वर्ल्ड कप सेलिब्रेट का वीडियो भी डिलीट किया है। हालांकि उन्होंने समृति के साथ के सारे पोस्ट नहीं हटाए हैं।

स्टेटमेंट जारी कर बताई शादी कैंसल

इससे पहले पलाश ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी किया जिसमें लिखा था, मैंने डिसाइड किया है लाइफ में मूव ऑन करने का और अपने पर्सनल रिलेशनशिप से मैं स्टेप पीछे लेता हूं।

उन्होंने आगे लिखा था, ‘मेरे लिए काफी मुश्किल है यह देखना कि लोग कैसे फालतू की अफवाह पर रिएक्ट कर रहे हैं। यह मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल समय है, लेकिन मैं इसे अच्छे से हैंडल करूंगा।’

वहीं स्मृति ने अपने स्टेटमेंट में लिखा था, ‘पिछले कुछ हफ्तों में मेरी लाइफ को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं और मेरे लिए यह महत्वपूर्ण समय है इस मुद्दे पर बोलने के लिए। मैं काफी प्राइवेट इंसान हूं और इसे ऐसे ही रखूंगी। लेकिन एक चीज जो मैं क्लीयर करना चाहूंगी वो ये कि शादी कैंसल हो गई है।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Smriti Mandhana

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।