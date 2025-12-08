स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल ने किया कुछ ऐसा, फैंस का टूटा दिल

संक्षेप: पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी टूट गई है। दोनों ने खुद सोशल मीडिया पर इस बारे में बताया। हालांकि शादी टूटने के बाद अब पलाश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कई चीजें की हैं।

म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 24 नवंबर को होने वाली थी। लेकिन अचानक दोनों की शादी की पोस्टपोन होने की खबर आई, ऐसा कहा गया कि स्मृति के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। लेकिन अब दोनों ने सोशल मीडिया पर अब क्लीयर कर दिया है कि ये शादी टूट गई है। वहीं अब इसके बाद पलाश ने कुछ ऐसा किया जिसकी काफी चर्चा हो रही है।

क्या किया पलाश ने पलाश ने दरअसल, शादी कैंसल करने की बात बताने के बाद सोशल मीडिया से अपना प्रपोजल वीडियो डिलीट कर दिया। यह वीडियो पलाश ने शेयर किया था शादी से पहले। पलाश ने स्मृति को स्टेडियम पर प्रपोज किया था और यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। इसके अलावा पलाश ने वर्ल्ड कप सेलिब्रेट का वीडियो भी डिलीट किया है। हालांकि उन्होंने समृति के साथ के सारे पोस्ट नहीं हटाए हैं।

स्टेटमेंट जारी कर बताई शादी कैंसल इससे पहले पलाश ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी किया जिसमें लिखा था, मैंने डिसाइड किया है लाइफ में मूव ऑन करने का और अपने पर्सनल रिलेशनशिप से मैं स्टेप पीछे लेता हूं।

उन्होंने आगे लिखा था, ‘मेरे लिए काफी मुश्किल है यह देखना कि लोग कैसे फालतू की अफवाह पर रिएक्ट कर रहे हैं। यह मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल समय है, लेकिन मैं इसे अच्छे से हैंडल करूंगा।’