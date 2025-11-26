स्मृति मंधाना या पलक मुच्छल किसकी है ज्यादा नेटवर्थ? जानें दोनों की कमाई

संक्षेप: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी पोस्टपोन होने के पीछे सोशल मीडिया पर कई तरह की सुगबुगाहट चल रही है। इस बीच लोग उनकी दोनों की कमाई भी जानने की कोशिश कर रहे हैं।

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी सुर्खियों में है। स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद शादी पोस्टपोन कर दी गई थी। शादी की कई रस्में जैसे हल्दी, मेहंदी वगैरह हो चुकी थी। इस बीच पलाश की हालत भी बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्मृति और पलाश दोनों ही अपनी फील्ड के महारथी हैं। लोग दोनों की नेट वर्थ पर भी चर्चा कर रहे हैं।

भारत की टॉप क्रिकेटर्स में से हैं स्मृति स्मृति भारत की नामचीन महिला क्रिकेटर्स में से एक हैं। वह नैशनल वुमन टीम की वाइस कैप्टन हैं और लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर के तौर पर खेलती हैं। उनकी कमाई भी हाई-फाई है। समृति का बीसीसीआई से A ग्रेड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे उन्हें सालाना 50 लाख रुपये मिलते हैं। इसके अलावा उनको मैच फीस भी मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें हर टेस्ट मैच के 15 लाख रुपये मिलते हैं, ओडीआई के 6 लाख और T20I के 3 लाख रुपये मिलते हैं। इसके अलावा स्मृति बंगलौर रॉयल चैलेंजर्स के लिए विमिन प्रिमियर लीग (WPL) भी खेलती हैं, जिससे उन्हें ऑक्शन में 3.4 करोड़ रुपये मिले थे। इसके साथ वह ग्लोबली सबसे ज्यादा पैसे पाने वाली महिला क्रिकेटर्स में से एक बन जाती हैं। स्मृति की नेट वर्थ 32-34 करोड़ रुपये के आसापस है।

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं पलाश पलाश मुच्छल सिंगर पलक मुच्छल के भाई और म्यूजिक कंपोजर हैं। वह 18 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। साल 2014 में उन्होंने फिल्म ढिश्कियाऊं का म्यूजिक कंपोज किया था। इसके बाद उन्होंने भूतनाथ रिटर्न्स, अमित साहनी की लिस्ट जैसी फिल्मों में काम किया। पार्टी तो बनती है और तू ही है आशिकी जैस गाने दिए हैं।

प्रोजेक्ट बेस्ड है पलाश की कमाई पलाश कंपोजीशन से पैसे कमाते हैं। इन्हें स्ट्रीमिंग और रेडियो से भी रॉयल्टी मिलती है। उन्होंने कुछ बड़े लेबेल्स के लिए म्यूजिक वीडियोज का डायरेक्शन क्या है और अब डायेक्शन भी करने जा रहे हैं। उनका प्रोजेक्ट है 'राजू बाजेवाला'। इसमें अविका गौड़ और चंदन रॉय हैं। पलाश खेलें हम जी-जान से फिल्म में एक्टिंग कर चुके हैं। उन्होंने 'एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा' शो भी किया है। उनकी की नेट-वर्थ करीब 20-42 करोड़ के आसपास होगी। हालांकि पलाश की इनकम प्रोजेक्ट बेस्ड है तो इसमें काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है।

23 नवंबर को होनी थी शादी पलाश और स्मृति 23 नवंबर को शादी करने वाले थे। शादी के एक दिन पहले स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने की खबर आई। इसके बाद शादी पोस्टनपोन कर दी गई। दूसरे दिन पलाश के भी ऐडमिट होने की खबर आई। इसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए। दावा किया जा रहा था कि ये पलाश और मैरी डिकोस्टा नाम की किसी लड़की के बीच हुई फ्लर्टिंग की चैट है। ये स्क्रीन शॉट्स कितने ऑथेंटिक हैं इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, हालांकि सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे। अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, स्मृति के पिता ठीक हैं और घर आ चुके हैं। हालांकि शादी पर अब तक कोई अपडेट नहीं है।